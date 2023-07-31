5 актрис-красавиц из турецких сериалов, которые сделали пластические операции. Фото до и после

Турецкие сериалы стремительно влюбили в себя миллионы зрителей по всему миру. Например, "Постучись в мою дверь", "Ранняя пташка" или "Великолепный век. Роксолана". И это не удивительно! В них всегда есть впечатляющие панорамы, изысканные наряды, сентиментальные сюжеты и, конечно, аристократической внешности женщины и мужчины.

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А всегда ли знаменитые красотки из турецких сериалов выглядели так, как сейчас? Имея прекрасные природные данные, некоторые из актрис легли под нож, чтобы стать лучше. Детальнее – в материале OBOZREVATEL.

1. Ханде Эрчел (29 лет)

Турецкая актриса и модель Ханде Эрчел стала популярной благодаря сериалам "Любовь не понимает слов", "Дочери Гюнеш", "Кольцо" и "Постучись в мою дверь". Несмотря на юный возраст, 29 лет, она неоднократно обращалась к хирургам-эстетистам. Изменила разрез глаз, сделала маммопластику (увеличила грудь), скорректировала линию подбородка и размер губ.

2. Мерьем Узерли (39 лет)

Турецко-немецкая актриса и фотомодель Мерьем Узерли мировую славу получила после роли Хюррем-султан в культовом телесериале "Великолепный век. Роксолана". Она не полностью была довольна своей внешностью, поэтому решилась на небольшой "тюнинг" лица: слегка скорректировала форму носа, сделала объемное моделирование губ и изменила разрез глаз.

3. Аслихан Гюнер (35 лет)

Турецкая актриса Аслихан Гюнер стала известной благодаря съемкам в сериалах "Полярная звезда" и "Однажды в Османской империи", а также в фильмах "Красное яблоко" и "Воскресший Эртугрул". Женщина деликатно изменила свою внешность, чтобы сохранить естественный шарм. Слегка подтянула скулы и увеличила губы.

4. Неслихан Атагюль (30 лет)

Турецкая актриса и модель Неслихан Атагюль известна по своим ролям в сериалах "Черная любовь", "Два лица Стамбула" и "В конце ночи". Она, как и ее коллеги, тоже решилась лечь под нож. Кинозвезда скорректировала кончик носа, а также убрала "мешочки" под глазами (сделала блефаропластику).

5. Демет Оздемир (31 год)

Турецкая актриса и танцовщица Демет Оздемир сыграла главную роль в сериалах "Ранняя пташка", "Запах клубники" и в фильме "Тактика любви". К 30-летнему юбилею она успела не только покорить мир кино, но и стала официальным лицом известных брендов и снялась во многих клипах. Впрочем, Демет, несмотря на успехи, критически относилась к своей внешности, поэтому решила изменить овал лица и смягчить форму подбородка.

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