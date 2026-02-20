'История игрушек 5': вышел трейлер нового мультфильма

Вероятно, самым ожидаемым мультфильмом 2026 года станет возвращение франшизы Pixar "История игрушек". После паузы в семь лет летом на экраны выходит пятая часть анимационной серии и уже можно посмотреть трейлер будущей новинки.

Как и для всех нас, для ковбоя Вуди, астронавта Базза Спасителя и остальных игрушек время не стояло на месте. И на этот раз компании друзей маленькой Бонни придется соревноваться за ее внимание с интерактивным планшетом Лилипэд. "Времена меняются, но дружба вечна", – говорит слоган ленты, мировая премьера которой состоится 19 июня.

В "Истории игрушек 5" сценарист и режиссер Эндрю Стэнтон задается вопросом: в чем смысл существования игрушки, когда детей окружает все больше экранов? В трейлере мы видим Вуди, который немного облысел и теперь носит пончо, и Базза, которые снова объединяют силы, чтобы спасти Бонни от коварного планшета, который поглощает ее внимание полностью. К ним присоединяются ковбойка Джесси, свинка Хэмм, Вилкинс и другие игрушки, которые попытаются остановить технологическую экспансию в жизнь детей.

Оригинальный актерский состав остался почти неизменным: Том Хэнкс и Тим Аллен снова озвучивают Вуди и Базза, также вернулись Джоан Кьюсак, Блейк Кларк и Тони Гейл. Среди новичков – Гретта Ли, которая озвучит Лилипэд, и Конан О'Брайен.

Стэнтон описывает идею "Истории игрушек 5" не как классическое противостояние добра и зла, а как экзистенциальный кризис, который возникает у игрушек, которые вот-вот станут совершенно устаревшими. Вместо того, чтобы просто сделать технологии антагонистом, фильм исследует, как цифровые гаджеты изменили само понятие детства и какими могут быть последствия этих неизбежных изменений.

События новой части происходят после финала четвертого фильма, где Вуди выбрал независимость вместо жизни в коробке Бонни – это решение стало ключевым поворотом для всей истории. То, как именно авторы объяснят (и объяснят ли вообще) его возвращение после расставания с друзьями, остается одной из главных интриг новой части.

