Любимые герои возвращаются: вышел трейлер нового сезона 'Клиники'

Через две недели на экраны вернется культовый комедийный сериал нулевых "Клиника". И в честь этого телеканал ABC, который занимается его производством, выпустил полноценный трейлер нового сезона шоу.

Видео дня

В ролике мы видим знакомые лица: Зак Брафф, Дональд Фейсон, Сара Чок, Джон К. Макгинли и Джуди Рейес возвращаются к своим легендарным ролям. Действие происходит ровно через 25 лет после старта оригинального шоу. События будут разворачиваться в хорошо знакомых стенах клиники "Святое сердце", где снова соберутся любимые герои. Но к старой гвардии присоединятся многочисленные новые персонажи. Зрителям также обещают возвращение хорошо знакомых второстепенных героев. Однако на этот раз Джон Дориан (Брафф) присоединится к доктору Коксу (Макгинли) в деле воспитания нового поколения врачей.

Создателем оригинальной "Клиники" был Билл Лоуренс. Первая серия вышла на канале NBC в 2001 году. Главным героем проекта стал Джей Ди, который начинал свой путь в медицине с первого дня интернатуры. Зрителям предлагали наблюдать за его сложными отношениями с пациентами, выходками странных коллег и процессом взросления. Уникальной фишкой ситкома был закадровый голос, которым персонаж комментировал события и озвучивал свои мысли. Сериал вскоре приобрел культовый статус и до сих пор входит в списки лучших комедий всех времен.

История выхода сериала была непростой: NBC транслировал его в течение семи сезонов, после чего закрыл в 2008 году. Тогда эстафету перехватил канал ABC, выпустив восьмой сезон в 2009-м и продолжив шоу на девятый в 2010-м. Интересно, что девятый сезон задумывался как спин-офф под названием "Клиника: Медицинская школа", и в нем только Фейсон и Макгинли остались среди основного актерского состава, после чего проект снова закрыли.

Что касается новых актеров, которые присоединились к касту "Клиники", то в новом сезоне мы увидим немало свежих лиц, среди которых Ванесса Байер, Джоэл Ким Бустер, Эйва Банн, Джейкоб Дадмен, Дэвид Гридли, Лайла Мохаммади и Аманда Морроу. Кроме того, к своим ролям вернутся ветераны оригинального состава – Роберт Маскио (знаменитый "Тодд") и Фил Льюис.

За производство обновленной "Клиники" отвечают Тим Гоберт и Асим Батра, которые стали исполнительными продюсерами и шоураннерами проекта. В команду продюсеров также вошли сами актеры – Брафф, Фейсон и Чок, а также создатель сериала Билл Лоуренс.

Первая серия возрожденного сериала выйдет в эфир канала АВС 25 февраля. Кроме того эпизоды будут публиковаться на стриминговой платформе Hulu.

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер финального сезона сериала "Извне".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.