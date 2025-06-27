Где смотреть 'Игра в кальмара 3': как закончился второй сезон и как увидеть новые серии в Украине

Сегодня, 27 июня, на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера третьего сезона популярного южнокорейского сериала "Игра в Кальмара". Фанаты наконец смогут узнать, что ждет бесстрашного игрока 456 Сон Ги Хуна, который вернулся в жестокое соревнования, чтобы положить ему конец.

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По словам создателей, новые эпизоды будут невероятно напряженными, а финал превзойдет любые ожидания зрителей. Как закончился второй сезон нашумевшей кинокартины и планируют ли продлить сериал – читайте в материале OBOZ.UA.

Где смотреть новые эпизоды в Украине

Третий сезон "Игры в Кальмара" доступен для просмотра с 10 утра 27 июня. Он состоит из 6 серий и, что интересно, вышли они все в один день на платформе Netflix.

Что происходило во втором сезоне

После победы в первом сезоне, Сон Ги Хун все чаще замечает, как на улицах призывают людей присоединиться к жестокой игре. Главный герой с товарищами начинают следить за вербовщиком, однако он "раскусил" их план. В определенный момент Сон Ги Хун остался один на один с работником смертельного соревнования. Они сыграли в "русскую рулетку", в результате чего вербовщик погиб, а главный персонаж вернулся в игру.

Неожиданным сюжетным поворотом становится присоединение к соревнованию Ведущего "Игры в Кальмара", который выбирает себе номер 001 и фальшивое имя Хван Ин Хо. Он втирается в доверие к Сон Ги Хуну и проходит бок о бок с ним в самые сложные моменты. Однако когда участники, которые изъявили желание покинуть игру, восстали, Ведущий показал свое истинное лицо.

В конце второго сезона "Игры в Кальмара" Сон Ги Хун и Хван Ин Хо стояли на коленях перед одним из работников жесткого соревнования, как вдруг Ведущий поднялся и надел свою фирменную черную маску. Игрок 456 понял, что его подставили, однако что-то делать было поздно. Судьбу Сон Ги Хуна зрители узнают в третьем сезоне.

Что ждать от третьего сезона

Сон Ги Хун окажется в новом круге смертельных испытаний. Он не покидает надежды разрушить игру изнутри, однако, похоже, сделать это будет значительно труднее, ведь о его планах знают создатели соревнования. На этот раз режиссер сосредоточился на более глубоких моральных и психологических аспектах человеческого поведения, чтобы показать, как далеко могут зайти личности ради выживания.

Будет ли четвертый сезон "Игры в Кальмара"

Южнокорейский режиссер и создатель нашумевшего сериала Хван Дон Хёк отметил, что третий сезон "Игры в Кальмара" станет финальным. Однако он намекнул, что в будущем на Netflix может выйти спиноф проекта.

"Я не могу сейчас сказать, когда и как это произойдет. Но есть шанс", – говорил создатель сериала.

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