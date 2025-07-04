'Игра в кальмара 3': кто умер в финале, почему 'игроков 222' было двое и кто вышел победителем

В конце июня на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера третьего и финального сезона нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в Кальмара". Как и обещали создатели, каждый эпизод проекта был невероятно напряженным. Во время смертельных игр почти все любимые персонажи зрителей погибли, а вот победителем стал довольно неожиданный герой.

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В течение третьего сезона аудитория наблюдала, как участники ужасного соревнования боролись за огромный приз в размере 4,56 миллиарда вон (чуть больше, чем $3 млн). Однако на этот раз большинство внимания было сосредоточено не на Сон Ги Хуне, который после победы в первом сезоне сильно хотел разрушить игру изнутри, а игроке 222. OBOZ.UA расскажет интересные детали финального сезона южнокорейского сериала.

Кто умер в финале

Во время игры в прятки погибла Хён Джу, которая участвовала в соревновании под номером 120. Она объединила силы с Джуни Хи (игрок 222) и Гём Чжой (игрок 149), чтобы вместе найти выход из лабиринта. Хен Джу уже отыскала дверь, которая могла бы привести ее к победе, однако решила вернуться к товарищам, что стало роковым решением. Игрок 333 убил ее с помощью ножа.

Во время этой же игры погибла Сон Ньо, которая играла под номером 044. Ее жизнь забрал участник противоположной команды, который находился под действием наркотиков.

Последней игра в прятки стала и для игрока 388 Де Хо. Во втором сезоне он подвел повстанцев, которые хотели покончить со смертельным соревнованием, поэтому Сон Ги Хун отомстил за это. Игрок 456 своими руками задушил Де Хо.

Не смог выйти живым после этого конкурса и Йон Сик, который имел номер 007. За считанные минуты до конца игры он пытался убить Джуни Хи, которая только что родила младенца, чтобы победить в этом этапе. Однако его мама Гём Чжа не смогла смириться с тем, что мужчина лишит жизни молодую девушку, поэтому сама его убила.

Женщина была не в состоянии пережить такой ужасный поступок. Гьом Чжа, известная также как игрок 149, повесилась на кровати.

Нам Гю, который присоединился к смертельному соревнованию под номером 124, погиб во время игры со скакалкой. Он стал зависимым от наркотиков, а когда их забрал другой участник, то уже не мог нормально функционировать. В надежде вернуть таблетки, Нам Гю прыгнул на тонкий мост, но его сбило вниз огромной металлической скакалкой.

Тогда же погибла и новоиспеченная мама Джун Хи. Ранее девушка сильно травмировала ногу и поняла, что не сможет победить в игре со скакалкой. Она отдала малыша Сон Ги Хуну, попросила его заботиться о ребенке, но сама выжила.

Капитан Пак, что водил за нос детектива, который делал все возможное, чтобы найти остров, где проходит "Игра в кальмара" также не остался в живых. В команде поисковиков поняли, что он является предателем, поэтому убили.

Во время финального соревнования "Игра в небесного кальмара" погиб Мин Су (игрок 125). Он начал видеть галлюцинации. Персонажу показалось, что он встретил Се Ми, которая ранее погибла из-за него. В мареве девушка будто манит Мин Су за собой, поэтому он потерял внимание, а другой участник воспользовался моментом. Отошли в вечность игроки 336, 353, 203, 100 и 039.

В финальном конкурсі остался Мён Ги со своим маленьким ребенком, ведь именно он был бывшим парнем Джуни Хи, и Ги Хун. Между мужчинами возник спор, кто должен пожертвовать жизнью, чтобы малыш остался живым. Папа младенца, игрок 333, не собирался становиться жертвой, поэтому даже угрожал убить ребенка, но в результате погиб сам.

Чтобы дать возможность малышу выжить, Ги Хун покончил с собой, прыгнув с высоты.

Почему "игроков 222" было двое

В третьем сезоне "Игры в кальмара" большое количество экранного времени было посвящено Джуне Хи и ее ребенку. Когда специальные гости, которых еще называют ВИПы, наблюдали за соревнованием, они решили, что малыш также должен участвовать в смертельных конкурсах. Когда девушка погибла, младенец автоматически стал игроком 222 вместо нее. Именно малыш стал победителем в третьем сезоне, ведь единственный остался живым.

Кроме него покинуть страшное соревнование смог Кьон Сок – игрок 246. Его спасла солдат 11, ведь знала, что у мужчины есть маленькая дочь, которая больна раком. Детектив Хван Джун Хо также смог уцелеть, более того, через полгода после завершения соревнования нашел под дверью малыша-победителя и весь денежный приз. Остался среди живых и Ведущий Ин Хо.

Кстати, стоит отметить, что третий сезон "Игры в кальмара" установил новый рекорд на Netflix. За три дня сериал собрал 60,1 миллиона просмотров. Таким образом он попал в десятку самых популярных неанглоязычных проектов Netflix.

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