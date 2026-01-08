Госкино запретило показ 7 фильмов в Украине: среди них – украинская лента

В 2025 году Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило семь фильмов для демонстрации и распространения на территории нашей страны. В перечень вошли ленты, в которых снимались российские актеры, которые сейчас активно подыгрывают кремлевской пропаганде.

Попал в "черный список" и украинский проект 2010 года "Молитва за гетмана Мазепу. Новая версия" режиссера Юрия Ильенко. Причиной запрета показа кинокартины стало участие в ней артиста Никиты Джигурды, который внесен в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"За период с 1 января по 31 декабря 2025 года в Государственный реестр фильмов было внесено 2040 названий фильмов (в том числе телесериалов). За это период на территории Украины было запрещено для распространения и демонстрации 7 фильмов", – говорится в заявлении Госкино.

Под запрет попали четыре иностранные ленты: "Пойман с поличным" режиссера Даррена Аронофски (2025 г.), "Крейвен-охотник" Джея Си Чедора (2024 г.), "Телохранитель киллера" Патрика Хьюза (2017 г.) и "Тенет" Кристофера Нолана (2020 г.). Участие в них принял актер из РФ Юрий Колокольников, который сравнивал себя с российским диктатором Владимиром Путиным, мол, их обоих знает весь мир.

Также Госкино запретило показ фильма 2004 года "Терминал" режиссера Стивена Спилберга, поскольку в нем снялся российский актер Валерий Николаев. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес артиста в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности нашей страны, ведь он часто делает антиукраинские заявления и поддерживает кровавую политику Кремля.

А вот по ходатайству телеканала ICTV из госреестра была исключена лента "Макс 2: Герой Белого дома" Брайана Леванта.

