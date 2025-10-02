Снимался в Украине и едва не сел за решетку в Москве: Нацсовет внес звезду 'Дня рождения Буржуя' в 'черный список'

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания внес российского актера Валерия Николаева в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности нашей страны. Звезда сериала "День рождения Буржуя" поддерживает кровавую политику Кремля, кроме того, часто делает антиукраинские заявления.

Решение добавить пропагандиста в "черный список" было принято 1 октября. Соответствующую информацию сообщили на официальной странице регулятора в Facebook.

"Николаев публично поддерживает агрессию РФ против Украины, распространяет идеологию "русского мира" и сотрудничает с пропагандистскими проектами, в частности каналом "Соловьев LIVE". Он оправдывает захватнические действия России и отрицает суверенитет Украины", – говорится в посте.

Кроме того, Нацсовет подтвердил незаконный въезд Валерия Николаева на временно оккупированные территории нашего государства, в частности в Луганск. Во время таких визитов актер публично поддерживал режим Кремля. Регулятор расценивает такую деятельность как прямую угрозу национальной безопасности, дестабилизацию общества и пропаганду войны, поэтому готовит соответствующее обращение в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Почему актер едва не оказался за решеткой

В феврале 2016-го пропагандист попал в громкий скандал, ведь сбил женщину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. На следующий день представители полиции заметили автомобиль Николаева в центре Москвы и пытались его задержать. Актер никак не реагировал на требование остановиться, а, пытаясь убежать, повредил несколько машин и наехал на одного из полицейских.

Чтобы задержать Николаева, правоохранители применили шипованную ленту, но и после этого он хотел коммуницировать. Артист не выходил из машины, более того, постоянно давил на газ, хотя перед капотом стояли патрульные. Работникам полиции пришлось разбить стекло машины пропагандиста, чтобы его задержать.

Валерию Николаеву предъявили обвинение по статье 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти", предусматривающей штраф до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или лишение свободы на срок до пяти лет. Впоследствии суд вынес приговор по делу актера, наложив на него штраф в размере 150 тысяч рублей.

Съемки в Украине

Хотя сейчас Валерий Николаев активно подыгрывает российской пропаганде, до 2022 года он присоединялся к созданию украинских проектов. Так, например, в 2021-м он сыграл в сериале "Клятва врача" роль бизнесмена. Что интересно, одной из причин сняться в ленте для актера стало желание побывать в нашей стране.

"Мне хотелось снова оказаться в Украине. К сожалению, я бываю здесь очень редко. Практически только во время съемок", – говорил пропагандист.

Своими любимыми местами в Киеве Николаев называл Подол и Крещатик.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что звезду "Мажора" Прилучного включили в "черный список" Латвии за поддержку войны в Украине.

