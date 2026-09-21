«Гордость и предубеждение»: когда выйдет новый сериал
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Netflix готовит новую экранизацию одного из самых известных романов Джейн Остин – "Гордость и предубеждение". На этот раз история Элизабет Беннет и мистера Дарси вернtтся на экраны в формате шестисерийной драмы.
Премьера запланирована на 3 декабря 2026 года. Подробности сообщает Deadline.
Когда выйдет новый сериал "Гордость и предубеждение"
Netflix официально объявил дату выхода во время фестиваля Джейн Остин в британском Бате. Все шесть эпизодов новой экранизации должны выйти 3 декабря 2026 года.
Сериал позиционируется как новое прочтение романа 1813 года, но создатели подчеркивают, что основа истории и ее ключевые сюжетные линии останутся близкими к оригиналу.
Кто сыграет Элизабет Беннет и мистера Дарси
Главную роль Элизабет Беннет получила Эмма Коррин, известная по сериалу "Корона" и фильму "Носферату".
Мистера Дарси сыграет Джек Лоуден, которого зрители могут знать по сериалу "Slow Horses".
В основной актерский состав также вошли:
- Оливия Колман – миссис Беннет;
- Руфус Сьюэлл – мистер Беннет;
- Фрейя Мэйвор – Джейн Беннет;
- Риа Норвуд – Лидия Беннет;
- Хоупи Периш – Мэри Беннет;
- Холли Эйвери – Китти Беннет;
- Дэрил Маккормак – мистер Бингли;
- Луис Партридж – Джордж Викхем;
- Джейми Деметриу – мистер Коллинз;
- Фиона Шоу – леди Кэтрин де Бург.
Кто работает над сериалом
Сценарий новой адаптации написала Долли Олдертон, автор книг "Everything I Know About Love " и "Good Material".
Режиссером стал Эурос Лин, ранее работавший над сериалом "Heartstopper". Производством занимается компания Lookout Point. Сама Эмма Коррин также вошла в число исполнительных продюсеров проекта.
О чем будет сериал
Сюжет, как и в романе Джейн Остин, сосредоточится на семье Беннет и, прежде всего, на второй из пяти дочерей – Элизабет. Ее знакомство с богатым и сдержанным мистером Дарси сначала перерастает во взаимную неприязнь и недопонимание, но со временем их отношения меняются.
Параллельно будет развиваться история старшей сестры Элизабет – Джейн – и мистера Бингли. Netflix описывает проект как романтическую драму с остроумными диалогами, социальными наблюдениями и центральной любовной историей.
Netflix обнародовал новые кадры с другими персонажами сериала.
Создатели обещают сохранить знакомый сюжет Джейн Остин, но в то же время добавить собственные акценты в характеры персонажей и их взаимоотношения.
По словам Netflix, новая версия должна сочетать в себе романтическую комедию, социальную сатиру и атмосферу классического британского романа.
Так что уже 3 декабря 2026 года зрители смогут увидеть, какими на этот раз предстанут Элизабет Беннет и мистер Дарси.
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