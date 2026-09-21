«Гордость и предубеждение»: когда выйдет новый сериал

Netflix готовит новую экранизацию одного из самых известных романов Джейн Остин – "Гордость и предубеждение". На этот раз история Элизабет Беннет и мистера Дарси вернtтся на экраны в формате шестисерийной драмы.

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Премьера запланирована на 3 декабря 2026 года. Подробности сообщает Deadline.

Когда выйдет новый сериал "Гордость и предубеждение"

Netflix официально объявил дату выхода во время фестиваля Джейн Остин в британском Бате. Все шесть эпизодов новой экранизации должны выйти 3 декабря 2026 года.

Сериал позиционируется как новое прочтение романа 1813 года, но создатели подчеркивают, что основа истории и ее ключевые сюжетные линии останутся близкими к оригиналу.

Кто сыграет Элизабет Беннет и мистера Дарси

Главную роль Элизабет Беннет получила Эмма Коррин, известная по сериалу "Корона" и фильму "Носферату".

Мистера Дарси сыграет Джек Лоуден, которого зрители могут знать по сериалу "Slow Horses".

В основной актерский состав также вошли:

Оливия Колман – миссис Беннет;

– миссис Беннет; Руфус Сьюэлл – мистер Беннет;

– мистер Беннет; Фрейя Мэйвор – Джейн Беннет;

– Джейн Беннет; Риа Норвуд – Лидия Беннет;

– Лидия Беннет; Хоупи Периш – Мэри Беннет;

– Мэри Беннет; Холли Эйвери – Китти Беннет;

– Китти Беннет; Дэрил Маккормак – мистер Бингли;

– мистер Бингли; Луис Партридж – Джордж Викхем;

– Джордж Викхем; Джейми Деметриу – мистер Коллинз;

– мистер Коллинз; Фиона Шоу – леди Кэтрин де Бург.

Кто работает над сериалом

Сценарий новой адаптации написала Долли Олдертон, автор книг "Everything I Know About Love " и "Good Material".

Режиссером стал Эурос Лин, ранее работавший над сериалом "Heartstopper". Производством занимается компания Lookout Point. Сама Эмма Коррин также вошла в число исполнительных продюсеров проекта.

О чем будет сериал

Сюжет, как и в романе Джейн Остин, сосредоточится на семье Беннет и, прежде всего, на второй из пяти дочерей – Элизабет. Ее знакомство с богатым и сдержанным мистером Дарси сначала перерастает во взаимную неприязнь и недопонимание, но со временем их отношения меняются.

Параллельно будет развиваться история старшей сестры Элизабет – Джейн – и мистера Бингли. Netflix описывает проект как романтическую драму с остроумными диалогами, социальными наблюдениями и центральной любовной историей.

Netflix обнародовал новые кадры с другими персонажами сериала.

Создатели обещают сохранить знакомый сюжет Джейн Остин, но в то же время добавить собственные акценты в характеры персонажей и их взаимоотношения.

По словам Netflix, новая версия должна сочетать в себе романтическую комедию, социальную сатиру и атмосферу классического британского романа.

Так что уже 3 декабря 2026 года зрители смогут увидеть, какими на этот раз предстанут Элизабет Беннет и мистер Дарси.

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