Фильм о Путине, российский режиссер и 'неоднозначный' украинец: Венецианский кинофестиваль пробил дно из-за программы 2025 года

Объявлена программа Венецианского международного кинофестиваля 2025, который будет проходить с 27 августа по 6 сентября. В этом году на мероприятии будет представлено много лент, среди которых, к сожалению, не обошлось и без проектов с российским следом.

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Так, например, за желанного "Золотого льва" поборется лента "Волшебник Кремля" о диктаторе Владимире Путине, а также покажут фильмы режиссера из РФ Александра Сокурова и украинца Александра Роднянского, который защищает язык страны-агрессора. Программа фестиваля появилась на сайте издания Variety.

Конкурсная программа

"Благодать" (La Grazia) – Паоло Соррентино;

"Волшебник Кремля" (The Wizard of the Kremlin) – Оливье Ассаяс;

"Джей Келли" (Jay Kelly) – Ноа Баумбах;

The Voice of Hind Rajab – Каутер Бен Гения;

"Дом динамита" (A House of Dynamite) – Кэтрин Бигелоу;

Ri Gua Zhong Tian (Ri Gua Zhong Tian) – Цай Шанцзюнь;

"Франкенштейн" (Frankenstein) – Гильермо дель Торо;

"Элиса" (Elisa) Леонардо ди Костанцо;

À Pied d'Oeuvre – Валери Донзелли;

Silent Friend – Ильдико Эньеди;

"Завещание Энн Ли" (The Testament of Ann Lee) – Мона Фастволд;

"Отец Мать Сестра Брат" (Father Mother Sister Brother) – Джим Джармуш;

"Бугония" (Bugonia) – Йоргос Лантимос;

Duse – Пьетро Марчелло;

Un Film Fatto Per Bene – Франко Мареско;

Orphan – Ласло Немеш;

"Посторонний" (L'Étranger) – Франсуа Озон;

Eojjeol Suga Eopda – Пак Чхан Ук;

Sotto Le Nuvole – Джанфранко Рози;

"Несокрушимый" (The Smashing Machine) – Бенни Сафди;

Nühai – Шу Ци.

Стоит отметить, что о ленте "Волшебник Кремля" известно очень мало, поэтому сказать, будет ли проект оправдывать Путина или наоборот, осуждать его действия пока невозможно. Однако все же есть информация, что события в фильме будут разворачиваться в начале 90-х годов в России. Главным героем станет вымышленный персонаж Вадим Баранов, который шаг за шагом меняет свою деятельность с телевизионного продюсера на политтехнолога, а позже – пиарщика российского диктатора. Он будет иметь сильное влияние на Путина, который тогда был работником КГБ. Хотя Баранов и вымышленный персонаж, кинокритики заметили, что его образ почти идентичен с политиком Владиславом Сурковым, который с 1999 по 2011 годы был первым заместителем главы администрации президента РФ. Его считали главным идеологом Кремля.

Владимира Путина в проекте сыграет британский актер Джуд Лоу. Свой опыт съемок в ленте он комментировал так: "Я говорю это с определенными колебаниями, потому что еще по-настоящему не начал над этим работать. То есть начал, но пока это выглядит как Эверест, который надо покорить, поэтому я стою у подножия горы и думаю: "О Боже, что я себе напридумывал?" Это часто бывает со мной, когда я говорю "да". Я ловлю себя на мысли: "О Боже, как я это сделаю?" Но, в любом случае, это моя задача — разобраться". Кстати, в сети уже появились первые кадры из процесса создания кинокартины. На них можно увидеть актера, на лице которого поразительно точно воссоздали черты Путина.

На Венецианском кинофестивале состоится и показ ленты Александра Роднянского – "Записки настоящего преступника". Его представят зрителям вне конкурсной программы. Как отмечал режиссер в интервью Deadline, такое название для ленты он выбрал, мол, сам теперь "преступник". Таким образом Роднянский, который долгое время жил и работал в России, иронично намекнул на решение московского Басманного суда осудить его на 8,5 лет колонии за поддержку Украины и освещение событий полномасштабной войны.

"Я использовал фрагменты фильмов, которые снимал в конце существования Советского Союза, потому что начинал как режиссер, а также фрагменты фильмов, снятых моими мамой и дедом во время Второй мировой войны. Это очень личная картина, которая рассказывает историю практически через одну семью. Я снимал вывод советской армии из Восточной Германии в 1990 году, и, я говорю об этом в фильме, у меня было ощущение, что эти люди не возвращались с войны, а двигались на войну. Вчера они были солдатами одной армии и гражданами одного государства, а сегодня они приезжают в разные страны и становятся гражданами разных государств и солдатами разных армий", – описал режиссер свой фильм.

Стоит отметить, что Александр Роднянский до сих пор не отказался от культуры РФ. В 2024 году, например, он дал интервью россиянину Юрию Дудю, где встал на защиту языка страны-агрессора. Он заявил: "Все государство им (украинцам. – Ред.) должно помогать, украинскому языку и культуре. Но, если люди за свои деньги, частные деньги, хотят сделать фильм, спектакль, или написать книгу на русском, им никто не должен мешать. Это мое глубокое убеждение". Да и не стесняется Роднянский публично засыпать комплиментами артистов из РФ. Так, например, он назвал "пощечиной пропаганде" номинацию на кинопремию "Оскар" в категории "Лучший актер второго плана" Юрия Борисова за роль в проекте "Анора". По мнению режиссера, это якобы разрушает кремлевский миф о ненависти западного общества к России.

За пределами конкурсной программы зрители увидят и ленту "Дневник режиссера" (Director's Diary) народного артиста РФ Александра Сокурова. Известно, что в 2022-м он осудил кровавую политику Кремля, за что в июне того же года получил отказ в праве на выезд из РФ. Россияне запретили показ ленты Сокурова "Сказка", не назвав конкретной на то причины.

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