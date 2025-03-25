Джуд Лоу в образе Путина впервые появился на публике: как будет выглядеть диктатор в фильме 'Волшебник Кремля'. Фото

В столице Латвии – Риге проходят съемки художественного фильма французского режиссера Оливье Ассаяса "Волшебник Кремля". На съемочной площадке впервые появился британский актер Джуд Лоу, загримированный у президента РФ Владимира Путина, в роль которого воплотится в проекте.

Видео дня

Соответствующую информацию сообщили на сайте издания "Новая газета. Европа". По сюжету фильма 52-летняя знаменитость играет российского диктатора в начале его политической карьеры.

На опубликованных фотографиях со съемочной площадки среди толпы людей можно увидеть Джуда Лоу в образе молодого Владимира Путина. Профессиональные гримеры максимально воспроизвели на лице британского актера черты лидера Кремля и прическу, которая у диктатора было много лет назад.

"Волшебник Кремля" – экранизация одноименного романа итальянского писателя Джулиано да Эмполи. События в фильме будут разворачиваться в начале 90-х годов в России. Главным героем ленты станет вымышленный персонаж Вадим Баранов, который постепенно меняет свою сферу деятельности с телевизионного продюсера на политтехнолога, а затем пиарщика Путина. Таким образом он будет иметь весомое влияние на тогдашнего сотрудника КГБ и будущего президента РФ. Несмотря на то, что Баранов является вымышленным персонажем, критики отмечают, что его образ очень похож на российского политика Владислава Суркова. С 1999 по 2011 годы он был первым заместителем главы администрации президента страны-агрессора и считался главным идеологом Кремля.

В синопсисе к проекту говорится: "Работая в самом сердце российских властей, Баранов смешивает правду с ложью, новости с пропагандой, управляя всем обществом как одним большим реалити-шоу. Только его любовь к привлекательной, вольнодумной Ксении может отвлечь его от этой опасной игры".

Кроме Джуда Лоу, главные роли в кинокартине сыграют Пол Дано, Алисия Викандер, Зак Галифианакис и Том Старридж.

Стоит отметить, что британский актер откровенно признавался: немного волнуется из-за того, что согласился сыграть Владимира Путина в проекте "Волшебник Кремля".

"Сейчас это похоже на то, что мне нужно подняться на Эверест, а я нахожусь у подножия горы и думаю: "О Господи, что я сказал?". Я часто чувствую это, когда говорю "да". Я думаю: "О Боже, как я собираюсь это сделать?" Но в любом случае я должен разобраться", – сказал знаменитость.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что странный диалог с россиянином в сериале "Белый лотос" взбудоражил сеть.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!