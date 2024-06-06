Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb
Американский криминально-драматический сериал "Когда они нас увидят" настолько увлек киноманов стриминговой платформы Netflix, что ему готовы посвящать оды. Кинокартина попала в топ-30 лучших сериалов, вышедших в 2019 году, а заняла она вторую строчку после "Чернобыля".
На IMDb этот четырехсерийный минисериал имеет рейтинг 8,8/10, который получают легендарные киноленты, которые понравились что обычным зрителям, что критикам. В группе Netflix Bangers в Facebook своими впечатлениями от просмотренного поделилась юморист Меди Смисс.
"Иногда картина так сильна.... Ты можешь ее посмотреть только один раз... Этот сериал заставил меня заплакать в конце. Великолепный сериал, в общем понравилось на 10/10", – написала она.
О чем сериал "Когда они нас увидят"
Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1989 году в Центральном парке в Нью-Йорке, США. Пятерых темнокожих латиноамериканцев фальшиво обвинили в изнасиловании "белой" женщины в публичном месте. В четыре серии сценарист Ава Дюверне смог вместить весь сюжет дела: от момента ареста до их освобождения и оправдания в 2002 году. Эта фальсификация не только унесла 13 лет жизни молодых парней, но и разрушила их дальнейший успех.
Кинокартина пытается раскрыть проблему дискриминации людей по цвету кожи. В частности, в сериале сценарист решил разъяснить тему несправедливости правовой системы США, социальных предубеждений и последствий, к которым приводит расизм.
Что говорят киноманы
Под вышеупомянутым постом в Facebook активизировалось немало зрителей, видевших минисериал:
- "Ярко, но сердце разбивает".
- "Было очень грустно, но это было действительно замечательно проведенное время".
- "Мне понадобился месяц, чтобы закончить его.... Сердце разрывается. Так больно смотреть на это как матери".
- Не думаю, что у меня хватит смелости посмотреть его дважды".
- "Я рыдала и даже больше на шоу Опры [Уинфри], где она берет интервью у настоящих людей".
- "На это было тяжело смотреть! Но стоит того!"
- "Абсолютно разрывает сердце, через что прошли эти бедные ребята, но какой мощный сериал".
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