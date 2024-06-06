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Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb

Катерина Галущенко
Кино Oboz
2 минуты
303
Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем 'Когда они нас увидят' из топ-30 IMDb

Американский криминально-драматический сериал "Когда они нас увидят" настолько увлек киноманов стриминговой платформы Netflix, что ему готовы посвящать оды. Кинокартина попала в топ-30 лучших сериалов, вышедших в 2019 году, а заняла она вторую строчку после "Чернобыля".

На IMDb этот четырехсерийный минисериал имеет рейтинг 8,8/10, который получают легендарные киноленты, которые понравились что обычным зрителям, что критикам. В группе Netflix Bangers в Facebook своими впечатлениями от просмотренного поделилась юморист Меди Смисс.

"Иногда картина так сильна.... Ты можешь ее посмотреть только один раз... Этот сериал заставил меня заплакать в конце. Великолепный сериал, в общем понравилось на 10/10", – написала она.

Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb

О чем сериал "Когда они нас увидят"

Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1989 году в Центральном парке в Нью-Йорке, США. Пятерых темнокожих латиноамериканцев фальшиво обвинили в изнасиловании "белой" женщины в публичном месте. В четыре серии сценарист Ава Дюверне смог вместить весь сюжет дела: от момента ареста до их освобождения и оправдания в 2002 году. Эта фальсификация не только унесла 13 лет жизни молодых парней, но и разрушила их дальнейший успех.

Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb

Кинокартина пытается раскрыть проблему дискриминации людей по цвету кожи. В частности, в сериале сценарист решил разъяснить тему несправедливости правовой системы США, социальных предубеждений и последствий, к которым приводит расизм.

Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb

Что говорят киноманы

Под вышеупомянутым постом в Facebook активизировалось немало зрителей, видевших минисериал:

  • "Ярко, но сердце разбивает".
  • "Было очень грустно, но это было действительно замечательно проведенное время".
  • "Мне понадобился месяц, чтобы закончить его.... Сердце разрывается. Так больно смотреть на это как матери".
  • Не думаю, что у меня хватит смелости посмотреть его дважды".
  • "Я рыдала и даже больше на шоу Опры [Уинфри], где она берет интервью у настоящих людей".
  • "На это было тяжело смотреть! Но стоит того!"
  • "Абсолютно разрывает сердце, через что прошли эти бедные ребята, но какой мощный сериал".
Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb
Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем "Когда они нас увидят" из топ-30 IMDb

Ранее OBOZ.UA писал, что киноманы раскритиковали новый фильм с участием Дженнифер Лопес "Атлас". Кинокартину назвали "мусором".

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