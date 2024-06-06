Фанаты Netflix назвали сериал, заставивший их плакать: о чем 'Когда они нас увидят' из топ-30 IMDb

Американский криминально-драматический сериал "Когда они нас увидят" настолько увлек киноманов стриминговой платформы Netflix, что ему готовы посвящать оды. Кинокартина попала в топ-30 лучших сериалов, вышедших в 2019 году, а заняла она вторую строчку после "Чернобыля".

На IMDb этот четырехсерийный минисериал имеет рейтинг 8,8/10, который получают легендарные киноленты, которые понравились что обычным зрителям, что критикам. В группе Netflix Bangers в Facebook своими впечатлениями от просмотренного поделилась юморист Меди Смисс.

"Иногда картина так сильна.... Ты можешь ее посмотреть только один раз... Этот сериал заставил меня заплакать в конце. Великолепный сериал, в общем понравилось на 10/10", – написала она.

О чем сериал "Когда они нас увидят"

Сериал основан на реальных событиях, произошедших в 1989 году в Центральном парке в Нью-Йорке, США. Пятерых темнокожих латиноамериканцев фальшиво обвинили в изнасиловании "белой" женщины в публичном месте. В четыре серии сценарист Ава Дюверне смог вместить весь сюжет дела: от момента ареста до их освобождения и оправдания в 2002 году. Эта фальсификация не только унесла 13 лет жизни молодых парней, но и разрушила их дальнейший успех.

Кинокартина пытается раскрыть проблему дискриминации людей по цвету кожи. В частности, в сериале сценарист решил разъяснить тему несправедливости правовой системы США, социальных предубеждений и последствий, к которым приводит расизм.

Что говорят киноманы

Под вышеупомянутым постом в Facebook активизировалось немало зрителей, видевших минисериал:

"Ярко, но сердце разбивает".

"Было очень грустно, но это было действительно замечательно проведенное время".

"Мне понадобился месяц, чтобы закончить его.... Сердце разрывается. Так больно смотреть на это как матери".

Не думаю, что у меня хватит смелости посмотреть его дважды".

"Я рыдала и даже больше на шоу Опры [Уинфри], где она берет интервью у настоящих людей".

"На это было тяжело смотреть! Но стоит того!"

"Абсолютно разрывает сердце, через что прошли эти бедные ребята, но какой мощный сериал".

Ранее OBOZ.UA писал, что киноманы раскритиковали новый фильм с участием Дженнифер Лопес "Атлас". Кинокартину назвали "мусором".

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