Это был кошмар. Кейт Уинслет раскрыла подробности легендарной сцены с поцелуем в 'Титанике'

Звезда "Титаника" Кейт Уинслет рассказала о поцелуе со своим коллегой по фильму Леонардо Ди Каприо в легендарной сцене на корабле. Именно экранная химия между героями стала одним из факторов, принесших киноленте такую популярность.

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Однако, по словам актрисы, на самом деле съемки поцелуя были "беспорядком". Просматривая знаменитую сцену фильма во время разговора с Vanity Fair, Винслет сказала, что виновным в "хаосе" был не партнер, а ее макияж. Кейт вспомнила, как после съемок фрагмента все лицо актрисы было в пятнах от автозагара. Зато Ди Каприо заметно "побледнел".

Актриса также вспоминала, как несколько раз ударилась коленом оперила корабля, и ей понадобилось несколько дублей, чтобы оператор снял правильный кадр. "Это был настоящий кошмар, – сказала Винслет. – Лео не мог перестать смеяться, и нам пришлось переснимать ее около четырех раз".

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