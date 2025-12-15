'Очень странные дела 5': вышел трейлер второго тома финального сезона

Культовый сериал от Netflix "Очень странные дела" 27 ноября оставил своих фанатов мучиться вопросом, может ли вообще команда детей из Хоукинса победить монстра Векну. И трейлер второго тома финального сезона шоу дает несколько намеков на ответ.

Ролик с украинскими субтитрами вышел на YouTube-канале Netflix Ukraine. Слоган видео, который можно прочитать в описании, это слова Дастина: "Все наши представления об Изнанке оказались ложными".

Судя по кадрам, которые вошли в трейлер, темный мир, в котором царит Векна со своими демогоргонами и вправду открывает героям свою ранее невиданную опасную сторону. К тому же вплотную к Одиннадцать и Джиму Хопперу подбирается отряд военных во главе с доктором Кей, которую играет легендарная Линда Гамильтон.

Впрочем, и на стороне главных героев ролик обещает заметное усиление. Уилл, который в конце первого тома открывает в себе необычную силу, способную противостоять нападениям Векны, явно сыграет еще более значительную роль в продолжении. Кроме того мы видим, как Одиннадцать просит свою названную сестру Восемь (также известную как Кали) из лаборатории для детей со сверхспособностями, присоединиться к ней в борьбе против монстра. Тем временем Макс, которая находится в коме, пытается вместе с Холли Уиллер сбежать из воображаемого мира, куда их заманил Векна.

А вот главный злодей провозглашает в трейлере, что пришло время для нового мира. И из показанных кадров мы видим, что его слова – это не просто планы, он постепенно воплощает их в жизнь.

Три новые серии, которые входят во второй том заключительного сезона "Очень странных дел", станут доступны украинским зрителям в 3 часа ночи 26 декабря. А эпический финал весь мир увидит одновременно – по киевскому времени это будет 3:00 1 января 2026 года.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, авторы проекта братья Дафферы посоветовали приготовиться к шокирующей смерти кого-то из ключевых персонажей "Очень странных дел".

