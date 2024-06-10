Два кровоизлияния в мозг. Эмилия Кларк раскрыла свой самый большой страх во время съемок в 'Игре престолов'

Британская актриса, известная по кинокартинам "До встречи с тобой", "Звездные войны" и "Счастливого Рождества", Эмилия Кларк призналась, что больше всего боялась увольнения с проекта хитового сериала "Игра престолов" в начале первых сезонов и ее карьеры в целом. В 2011 и 2013 годах актриса пережила два кровоизлияния в мозг, из-за чего сильно изменилась.

Как известно, сериал вышел на экраны в 2011 году, то есть Эмилия Кларк уже успела сыграть роль Данерис Таргариен. Как пишет Daily Mail, впервые кровоизлияние произошло после окончания первого сезона "Игры престолов". Тогда актриса потеряла способность говорить и чуть не впала в кому.

Второй подобный случай окончился операцией. Ранее Кларк рассказывала, что попала в число "небольшого меньшинства" выживших и оставшихся "без последствий" людей.

"Когда у вас травма головного мозга, это изменяет ваше самочувствие на таком драматическом уровне, что вся незащищенность, которую вы испытываете на рабочем месте, за одну ночь увеличивается в четыре раза. Первый страх, который у меня возник, был: "Боже мой, меня уволят? Меня уволят, потому что они считают, что я не способна выполнить работу?", – объяснила актриса в интервью Big Issue.

У Эмилии Кларк произошло субарахноидальное кровоизлияние после того, как в ее мозге лопнул сосуд аневризма. В основном эта проблема встречается у людей старше 45 лет и сопровождается сильной усталостью, проблемами со сном, нарушением зрения и подвижности. Подобные симптомы к тому времени 24-летнюю актрису миновали, поэтому она смогла доиграть все 8 сезонов "Игры престолов".

"Если быть откровенной, все это заставило меня чувствовать стыд, будто я была сломана. Как будто продюсеры считают меня ненадежным человеком, которого они наняли. У меня физически не так много мозга. Если вы посмотрите на сканирование моего мозга, вы увидите, что там много черных частей, и именно там он мертвый", – рассказывала она в интервью Harper's Bazaar.

Чтобы улучшить реабилитацию людей после кровоизлияний в мозг Эмилия Кларк вместе с мамой даже основала благотворительную организацию SameYou в 2019 году.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядела Эмилия Кларк в начале своей кинокарьеры. Ее почти не узнать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!