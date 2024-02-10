Как выглядели Эмилия Кларк, Николь Кидман и другие актрисы на старте своей карьеры

Наивный взгляд, не всегда умело подобранные одежда и макияж – так можно описать актеров, начинающих свой путь в кино. С годами они совершенствуют свои образы. И если одни ограничиваются консультациями со стилистами и визажистами, другие идут дальше – делают пластические операции и уколы красоты.

Мы в материале OBOZ.UA решили сравнить, какими были всемирно известные кинозвезды в начале карьеры и сейчас. Некоторые из них сохранили естественный шарм, а некоторые – изменились до неузнаваемости.

1. Николь Кидман

Австралийская актриса Николь Кидман в юности имела рыжие вьющиеся пряди. Она верхние и нижние веки подводила черным карандашом, а одежду носила довольно скромную (хлопчатобумажные платья, футболки, рубашки с джинсами и т.п.).

Сейчас ей 56 лет. Знаменитость ходит на светские мероприятия в более открытых элегантных платьях и костюмах, с красной помадой на губах и деликатно накрашенными глазами. Волосы чаще собирает в пучок, чем оставляют распущенными. Как насчет бьюти-манипуляций Николь? Она с появлением первых возрастных изменений отважилась на ринопластику, лифтинг лица и шеи. А теперь регулярно увеличивает губы и делает инъекции ботоксом.

2. Эмилия Кларк

В 2009-м году Эмилия Кларк была актрисой, которой доставались малозаметные роли. Все изменилось в 2011-м. Ведь ей выпала честь сыграть Дейнерис Таргариен, главную героиню в мегауспешном сериале "Игра престолов". Следовательно, всего за несколько лет девушка из серой мышки в скромных нарядах превратилась в элегантную леди с изысканным вкусом. Сейчас 37-летняя Эмилия не спешит убирать небольшие мимические морщинки, а также запрещает ретушерам маскировать их на фото. Так звезда демонстрирует любовь к себе и то, что в любом возрасте можно выглядеть роскошно, не обращаясь к пластическим хирургам.

3. Мерил Стрип

Американской актрисе Мерил Стрип под силу любые амплуа: беженка – в картине "Выбор Софи", стервозная редактор в "Дьявол носит Prada" или Маргарет Тэтчер в "Железной леди". И если на съемочной площадке звезда с легкостью воплощает тот или иной образ, то в жизни она более консервативна. Как в начале карьеры, так и сейчас, в большинстве своем носит вещи в насыщенных оттенках и свободного кроя, а макияжем слегка подчеркивает естественную красоту. Сейчас Мерил 74 года, и она уверена, что вполне можно обойтись без пластических операций.

4. Шэрон Стоун

Американская актриса Шэрон Стоун в молодости часто экспериментировала с прическами: делала химическую завивку, стрижку боб, каре, пикси и т.д. Стиль одежды тоже не был однообразным: от скромных oversize-свитеров со штанами до откровенных платьев с глубоким декольте.

Сейчас 65-летняя звезда делает лишь короткие стрижки. Из нарядов ей больше всего по душе миди и макси-платья, а также классические костюмы с брюками. Макияж существенно не изменился: акцент на глазах и реже – на губах. Шэрон сохраняет свою красоту с помощью регулярных занятий спортом, сбалансированного питания и качественных средств по уходу за кожей. В одном из интервью она сказала: "Мне кажется, что в искусстве старения можно позволить себе некоторые "неидеальности", придающие образу чувственности и сексуальности".

5. Дженнифер Лопес

Американская актриса Дженнифер Лопес всегда уверенно шагала в ногу с модой. Носит оттенки, которые подходят к ее цветотипу, и крой, что грамотно очерчивает спортивные формы. А вот с макияжем не сразу сложилось. Раньше она наносила на губы помаду, что прибавляла возраст, или неправильно подбирала тональное средство. Сейчас 54-летняя звезда скорректировала эти и другие ошибки, поэтому каждый ее выход вызывает у публики фурор.

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