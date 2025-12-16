Что посмотреть на Рождество: лучшие комедии для всей семьи

Через несколько дней наступит Рождество – один из самых любимых семейных праздников во всем мире. И среди других традиций, таких как обмен подарками или пение колядок, рождественский вечер ассоциируется у нас с просмотром праздничных комедий.

Если вы ищете, что бы посмотреть в рождественский день, OBOZ.UA собрал для вас список из 10 фильмов, которые точно создадут вам праздничное настроение. Ленты из этого списка чаще всего попадают в подборки лучшего сезонно кино и содержат множество веселых шуток.

Эльф (2003)

Эта лента стала современной классикой благодаря непревзойденной игре Уилла Феррелла. Сюжет рассказывает про обычного мальчика Бадди Хобса, который когда-то залез в мешок Санта-Клауса и так попал на Северный полюс, где его воспитали эльфы. Теперь уже взрослый Бадди возвращается в родной Нью-Йорк, чтобы найти своего родного отца Уолтера. Но бетонный мегаполис оказывается миром, где не хватает рождественского духа и наивной детской радости. И кто сможет привнести их, как не главный герой ленты.

Один дома (1990)

Культовая семейная комедия, без которой невозможно представить зимние праздники. Сюжет этой ленты на момент выхода был сенсационно изобретательным: 8-летний Кевин Маккалистер в исполнении юного Маколея Калкина неожиданно остается в огромном доме один – его случайно забыли родители, когда вывозили многочисленную семью на рождественские каникулы. Мальчик прекрасно проводит время в ожидании Санты, но взамен сталкивается с парой грабителей, которые хотят обчистить богатый район, жители которого уехали на отдых. Поэтому Кевин превращает свой дом в крепость, полную остроумных ловушек, и готовится к приему незваных гостей. Рождественский фильм с приключенческим и даже криминальным настроением породил целую франшизу. Но ни одна из последующих частей уже не смогла повторить успех оригинала.

Рождественские каникулы (1989)

Фильм о попытке главы семьи Гризволдов Кларка (Чеви Чейз) устроить своим близким идеальное традиционное Рождество. Однако все, что он затеял, идет наперекосяк: от проблем с гигантской елкой и иллюминацией до приезда невыносимых родственников, среди которых выделяется забавный кузен Эдди. Авторы фильма решили посмеяться над стрессом, в который мы загоняем себя в праздничный сезон, и при этом показать, что даже в полном хаосе можно найти семейное тепло.

Рождественская история (1983)

Ностальгический и ироничный рассказ от имени взрослого мужчины, который вспоминает свое детство, которое пришлось на военные 1940-е годы. Главный герой, 9-летний Ральфи, больше всего мечтает получить на Рождество пневматическую винтовку Red Ryder, но все взрослые повторяют одну и ту же фразу: "Ты выбьешь себе глаз". Фильм состоит из нескольких параллельных сюжетов, которые рассказывают о школьных буднях, семейных ссорах и детских мечтах.

Новая рождественская сказка (1988)

В западном мире одним из главных рождественских сюжетов является повесть Чарльза Диккенса "Рождественская песнь", в которой к старому скряге Эбенизеру Скруджу приходят три Духа Рождества, которые заставляют его пересмотреть свое отношение к жизни. Историю экранизировали неоднократно. А в 1988 году вышла довольно циничная адаптация с Биллом Мюрреем в главной роли. Актер играет бездушного телемагната Фрэнка Кросса, который заставляет подчиненных работать в праздник. Его перевоспитанием занимаются три эксцентричных призрака, которые устраивают ему жесткое, но смешное путешествие через прошлое, настоящее и будущее.

Плохой Санта (2003)

Черная комедия для взрослых, разрушающая стереотип о добром дедушке, которым массовая культура изображает Санта-Клауса. Главный герой Уилли (Билли Боб Торнтон) – алкоголик и вор, который ежегодно устраивается играть роль рождественского персонажа в универмаг, чтобы ограбить его в ночь перед праздником. Однако его план оказывается под угрозой из-за встречи с наивным мальчиком, который искренне верит, что Уилли – настоящий Санта. Между героями завязывается странная дружба, которая меняет все.

Рождественская песня Маппетов (1992)

Культовое кукольное телевизионное шоу "Маппеты" получило несколько полнометражных спин-оффов, среди которых – собственная экранизация Диккенса, которая, к тому же, вошла в золотой фонд рождественских фильмов. В ленте классический литературный сюжет сочетается с фирменным юмором Маппетов. Майкл Кейн в роли скупого Эбенизера Скруджа играет абсолютно серьезно, но его старания подрывают веселые кукольные персонажи, которые его окружают – лягушонок Кермит, который пытается играть Боба Крэтчита, Гонзо в образе самого Чарльза Диккенса и очаровательная мисс Пигги. Это теплая, музыкальная и очень смешная история для всей семьи.

Поменяться местами (1983)

Социальная сатира с Эдди Мерфи и Дэном Экройдом, события которой достигают кульминации именно во время рождественских праздников. Два состоятельных брата-бизнесмена заключают пари: сможет ли уличный мошенник управлять компанией, а успешный топ-менеджер опуститься на социальное дно. Для своего пари они находят авантюриста Билли Рэя Валентайна (Мерфи), которому предлагают возглавить компанию вместо Луиса Уинтропа (Экройд). С этого начинается настоящий переполох и довольно опасные приключения, а положить этому конец может разве что рождественское чудо.

Санта Клаус (1994)

История об обычном продавце игрушек Скотте Келвине, который случайно становится причиной "исчезновения" настоящего Санты. Надев красный костюм, он автоматически подписывает контракт и вынужден взять на себя обязанности волшебника. Фильм забавно показывает физическую трансформацию героя (рост живота и бороды) и его попытки балансировать между реальной жизнью и магическими обязанностями.

Реальная любовь (2003)

Хотя по жанру эта лента является романтической комедией, она неизменно попадает в топы самых смешных рождественских фильмов. События девяти историй, показанных в фильме, развиваются параллельно в течение пяти недель перед Рождеством. Совершенно разные люди – от статистов на киносъемках и одинокой матери до бывшей рок-звезды и британского премьер-министра заняты праздничной суетой, пока в их двери стучится любовь. Развязка у каждого сюжета будет своя.

