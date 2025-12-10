Если понравился 'Зоотрополис 2': что посмотреть еще

Мир анимации предлагает множество историй, которые сочетают юмор, динамичный сюжет и более глубокие темы — именно то, за что миллионы зрителей полюбили "Зоотрополис 2". Если вам понравилась яркая атмосфера антропоморфных персонажей, захватывающие расследования и теплые послания о дружбе и принятии, стоит обратить внимание на другие ленты, работающие в похожей тональности.

Некоторые из них продолжают развивать идеи первой части, другие — предлагают новые миры, но с не менее харизматичными героями. Все фильмы в этом списке дарят разные, но одинаково эмоциональные истории. Они помогут не только продолжить удовольствие от "Зоотрополиса 2", но и открыть для себя новые анимационные вселенные. Ниже — лучшие варианты для просмотра:

Зоотрополис (Zootopia, 2016)

Первый фильм знакомит зрителей с Джуди Гопс, решительной новобранкой полиции, и Ником Уайлдом, лисом-мошенником, который становится ее неожиданным союзником. Вместе они раскрывают масштабный заговор и показывают, насколько сложным и многослойным является город Зоотрополис.

Пой (Sing, 2016)

В центре сюжета — коала Бастер Мун, который пытается спасти свой обветшалый театр-кабаре, организовав грандиозный вокальный конкурс. Участники — разнообразные животные с собственными страхами и мечтами, постепенно обретают уверенность в себе.

Кунг-Фу Панда (Kung Fu Panda, 2008)

Панда По, неуклюжий любитель пельменей, неожиданно становится избранным Воином Дракона. Он проходит непростой путь от неуверенного новичка до настоящего защитника Долины Мира, преодолевая сомнения и сильного соперника.

Корпорация монстров (Monsters, Inc., 2001)

Майк и Салли работают на фабрике, которая производит энергию из... страха детей. Их жизнь меняется, когда в мир монстров случайно попадает маленькая девочка, что запускает череду забавных и одновременно опасных приключений.

Плохие парни (The Bad Guys, 2022)

Команда легендарных преступников-животных пытается изменить свою жизнь после того, как их наконец поймали. Однако "становиться хорошими" оказывается сложнее, чем кажется, особенно когда прошлое не хочет отпускать.

Кто подставил кролика Роджера (Who Framed Roger Rabbit, 1988)

Уникальное сочетание анимации и живой съемки переносит в Голливуд 1940-х, где мультяшные персонажи живут рядом с людьми. Детектив Эдди Валлиант вынужден помочь эксцентричному Роджеру доказать свою непричастность к убийству.

Мадагаскар (Madagascar, 2005)

Четверка обитателей зоопарка Нью-Йорка случайно попадает на дикий остров Мадагаскар. Без привычных удобств и под контролем инстинктов они учатся приспосабливаться и переосмысливать собственную дружбу.

Вольт (Bolt, 2008)

Белый пес Болт верит в то, что имеет суперсилы, потому что вся его жизнь — телевизионные декорации. Когда он убегает из студии, чтобы спасти свою хозяйку, его ждет реальный мир, который оказывается значительно сложнее сценария.

Головоломка 2 (Inside Out 2, 2024)

Новые эмоции появляются в голове подростка Райли, когда она переживает сложный переходный возраст. Внутренний хаос, соперничество чувств и необходимость найти баланс создают трогательную и актуальную историю взросления.

Моана (Moana, 2016)

Смелая девушка Моана отправляется через океан, чтобы вернуть богине жизни похищенное сердце. Путешествие превращается в испытание характера и силу духа, а союз с полубогом Мауи приносит множество незабываемых приключений.

