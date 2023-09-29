Что посмотреть на выходных: 5 интересных фильмов с увлекательным сюжетом

Последние выходные сентября уже здесь, а планов нет?

OBOZREVATEL собрал для вас подборку из 5 фильмов, которые можно посмотреть в украинском прокате. Берите своих друзей и семью, ведь что-то вам точно придет по вкусу: сентябрьские премьеры подарили нам разнообразие жанров.

Довбуш

Жанр: Приключенческо-исторический экшн

Кинолента "Довбуш" уже наделала шума, однако если вы не успели посмотреть этот фильм отечественного производства – ловите последний шанс и быстрее в кино. Сюжет вращается вокруг реальной исторической личности – Олексы Довбуша, известного вожака опришков. Кинокартина перенесет вас в Карпаты 18 века, когда землями правили жестокие польские шляхтичи, что заставило гуцулов бежать в горы. Между Олексой и его братом Иваном, которые оба оказались вне закона, возникает вражда: у одного на уме – деньги, у другого – справедливость и месть за смерть родителей. В восстании гуцулов, под проводом Олексы, польская шляхта терпит поражение.

Видео дня

Призраки в Венеции

Жанр: Триллер, детектив, сверхъестественный

Фильм рассказывает еще одну удивительную историю Эркюля Пуаро, главного персонажа детективов Агаты Кристи. На этот раз события происходят в послевоенной Венеции, накануне Хэллоуина. Пуаро уже на пенсии и живет в одном из самых знаменитых городов Италии. Однажды детектив без особого энтузиазма попадает спиритический сеанс в заброшенном дворце с привидениями. Но когда одного из присутствующих гостей убивают, Пуаро вынужден разгадать тайну зловещего мира теней.

Неудержимые 4

Жанр: Экшн, боевик, приключенческий

"Неудержимыми" называется последняя линия обороны Планеты. Это та команда, которая появляется, когда большей угрозы не может быть. Они вооружены и обладают навыками высочайшего уровня. Новые члены "Неудержимых", имеющих собственный стиль и тактику, придадут выражению "свежая кровь" совершенно нового значения.

Создатель

Жанр: Триллер, научная фантастика, экшн

Кинокартина изображает мир, находящийся на грани войны между человечеством и искусственным интеллектом (ИИ). Стать главой борьбы выпадает бывшему агенту спецназа по имени Джошуа, который не может смириться с исчезновением своей жены. Его убеждают выследить и уничтожить "Творца" – архитектора прогрессивного ИИ, которого еще никому не удалось поймать. Именно он, Творец, создал тайное оружие, способное положить конец не только войне, но и всему человечеству. Джошуа и команда опытных оперативников проникают в сердце оккупированной ИИ территории. Однако выясняется, что оружие совсем не такое, как они себе представляли.

Монахиня 2

Жанр: Ужасы, триллер

"Монахиня 2" – это сиквел всемирно известного ужастика. В этот раз события разворачиваются во Франции в 1956 году. Из-за убийства священника по миру распространяется зло. Продолжение истории рассказывает о сестре Ирэн, которая вынуждена снова столкнуться лицом к лицу с Валак, монахиней-демоном.

Ранее OBOZREVATEL писал о топ-5 самых ожидаемых украинских фильмах этой осени.