Что посмотреть этой осенью: топ-5 самых ожидаемых фильмов

С приходом осени не заставили себя ждать и украинские кинопремьеры. В этом году они действительно разнообразны: некоторые поднимают сверхважные темы, заставляя задуматься, некоторые вызывают смех и улыбку, некоторые – слезы.

Кинозалы уже готовы принимать зрителей и открывать им мир качественного украинского кино. Итак, 5 украинских фильмов, которые стоит посмотреть этой осенью, по мнению журнала VOGUE UA.

"Евродонбас"

Дата премьеры: 21 сентября

Это документальный фильм-расследование, созданный с целью развеять советские мифы о Донбассе. В кинокартине изображены еще не разрушенные полномасштабным вторжением украинские города Мариуполь, Лисичанск, Дружковка, поселок Нью-Йорк и их иностранное наследие, которого уже нет.

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В процессе создания фильма команде удалось найти архивные материалы XIX века, изображающие быт европейцев на территории Донбасса.

Среди авторов киноленты режиссер документального фильма "Поезд "Киев – Война" – Корней Грицюк, который сам родом из Донецкой области, и продюсер Анна Паленчук, работавшая над "Мариуполис" Мантаса Кведаравичюса и "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

"Эхо"

Дата премьеры: 28 сентября

События фильма разворачиваются в Виннице 1941 года, находившейся под фашистской оккупацией. Община евреев оказывается под смертельной угрозой. Кинолента раскрывает судьбы разных людей, в частности, маленького мальчика Сёмы, скрывающегося у соседки Маруси.

"Эхо" – это драматическая картина Валерия Шалыги, посвящаемая всем погибшим в результате массовых расстрелов еврейского населения во время Второй мировой войны.

"Ограбление по-украински"

Дата премьеры: 26 октября

Автор фильма "Янтарные копы" Алина Бухтиярова рассказывает в своей новой комедии о детском тренере по плаванию по имени Алекс (Остап Халавко). Он влюбляется в недосягаемую красавицу (Даша Астафьева). Чтобы произвести впечатление на девушку мечты и кардинально изменить свою жизнь, мужчина решается на ограбление банка, впрочем, по классике жанра все сложилось не как предполагалось. В фильме также снялись Влад Яма, Владимир Горянский, Мария Заниборщ.

"Между нами"

Дата премьеры: 2 ноября

"Между нами" – психологический триллер, повествующий о судьбах двух женщин Саши и Ани, стоящих перед важным жизненным выбором: первая – относительно своего мужа, вторая – относительно своего сына. Драматичность кинокартины обостряется и достигает пика, когда один неожиданный случай переворачивает все с ног на голову. Сашу, молодую девушку с хаотически романтическими отношениями и детскими травмами, сыграла актриса Анастасия Пустовит, известная по драме "Когда падают деревья" и сериалу "Первые ласточки". Роль Ани, взрослой женщины с семейными проблемами, исполнила культовая актриса Ирма Витовская, известная по фильмам "Ворота", "Мои мысли тихие".

Премьера "Между нами" состоялась в корейском Сеуле на Seoul International Women's Film Festival, а в этом году фильм получил три награды New York International Women's Festival.

"Первый код"

Дата премьеры: 16 ноября

Это документальный фильм, снятый режиссером Артуром Лерманом, рассказывает о становлении ІТ-отрасли в Украине. События в картине начинаются в 50-х годах прошлого века, когда отечественные инженеры работали над разработкой первого компьютера, и продолжаются сегодня, когда сектор ІТ стал одним из фронтов борьбы с РФ. В кадре появляются министр цифровой трансформации Михаил Федоров, основатель UNIT.City Василий Хмельницкий и многие другие яркие представители украинского IT-бизнеса. Кинофильм уже представили публике в Варшаве, Лондоне, Берлине, Лиссабоне, Нью-Йорке.

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