Что не так с мультфильмом 'Пчелка Майя', от которого фанатели дети 90-х, и почему сказку обвиняли в пропаганде тоталитаризма

Немецко-японский мультсериал "Пчелка Майя" был создан в 1975 году, а украинские маленькие (и не только) зрители впервые увидели его в 1991-м. В течение года каждое воскресенье дети собирались у экранов телевизоров под "пчелиную" песню Карела Готта и с восторгом наблюдали за приключениями полосатого насекомого и ее друзей. Выросшее на мультике поколение до сих пор вспоминает его с комментарием: "Спасибо за детство". Впрочем, история мультфильма, как и его главная героиня, до сих пор вызывают споры в обществе.

Стоит сразу отметить, что украинские зрители смотрели "Пчелку Майю" на русском языке на тогда еще советском "центральном телевидении". OBOZREVATEL решил разобраться, что не так с мультфильмом, вспомнив историю его создания.

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Приключения пчелки Майи начались более ста лет назад в Германии, а именно в Мюнхене. Именно там немецкий писатель Вальдемар Бонзельс написал для своих двух сыновей книгу о непоседливой комашке. В августе 1912 года его книга вышла в свет.

Однако книга Бонзельса и ее анимированная версия имеют много отличий. Как минимум, в печатной истории не упоминается знаменитый трутень Вилли. Да и вообще, мультфильм сделали заметно добрее и более детским, хотя и книга, казалось бы, была рассчитана на читателей именно юного возраста.

Впрочем, "Приключения пчелки Майи" стали настоящим бестселлером своего времени, принеся автору популярность, признание и, конечно, деньги. А вот главными фанатами книги оказались солдаты нацистской Германии. К моменту окончания Первой мировой войны Бонзельс продал более 90 тысяч экземпляров. Большинство покупателей – раненые воины из немецких госпиталей.

Впоследствии большое количество литературоведов обвинили книгу в пропаганде тоталитаризма, а историки признали ее автора антисемитом и приверженцем нацистского режима. Бонзельс и сам откровенно говорил об этом после окончания Второй мировой войны.

Свен Ганушек из Мюнхенского университета говорил о писателе следующее: "Он не понимал, что был частью всех тех ужасов. Конечно, он не сжигал никого живьем, однако он публиковал при нацистах тексты, которые можно рассматривать как пропагандистские".

Майя в книге носила анархистский характер. Она покинула свой улей, предала наставницу Касандру и Королеву, чтобы отправиться на поиски смертельных приключений. Вот такая "беззаботная детская" история стала хитом среди нацистов. Однако мультфильм 1975 года, который стал еще популярнее книги, имел совсем другое настроение, а именно поэтому и полюбился многомиллионной аудитории.

Однако вернемся к начальному произведению. Его также проанализировал и прокомментировал биолог Карл Даумер. Именно он заметил, что в книге "идеологии больше, чем биологии".

"Представленные в книге представления о морали неоднозначны, поскольку автор глазами персонажей категорически делит мир на друзей и врагов. Чем позже написан раздел, тем меньше в нем биологии, и тем больше – идеологии... Дети должны читать "Приключения пчелки Майи" только вместе с родителями", – подчеркнул Даумер.

Как уже отмечалось, в мультфильме ни пропаганды тоталитаризма, ни жестокости, как в книге, нет. В 2012 году начали появляться новые серии старого мультика в 3D-формате, которые, наконец, были переведены на украинский язык.

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