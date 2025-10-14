Новые 'Бриджертоны' выйдут уже этой зимой: почему объявлены две даты

Фанаты сериала "Бриджертоны" дождались – Netflix наконец объявил, когда выйдет 4 сезон культового шоу. И премьерных дат оказалось сразу две.

Видео дня

Ролик-тизер, в котором стриминг назвал дату выхода новых эпизодов, вышел на всех социальных платформах. В нем показана напряженная встреча двух главных героев сезона – Бенедикта Бриджертона (Люк Томпсон) и Софи Бек (Йерин Ха) и заявлено, что сезон, посвященный их роману, будет разделен на две части. Первая выйдет 29 января 2026 года, а вторая – 26 февраля. Обе будут состоять из четырех серий. Такое разделение Netflix применяет к большинству своих топовых проектов, чтобы дольше задержать внимание зрителей на них.

Как пишет блог Tudum, в основу сезона ляжет третий роман Джулии Куинн об амурных приключениях семьи Бриджертонов "Предложение джентльмена". Главным героем станет второй сын Бриджертонов. Несмотря на то, что его старший и младший братья уже нашли свое счастье в браке, Бенедикт не спешит устраивать свою семейную жизнь. Но все меняется, когда на балу-маскараде, который устроила Вайолет Бриджертон, он встречает прекрасную незнакомку. Под маской Дамы в серебряном скрывается изобретательная служанка Софи, которая задумала покорить сердце аристократа.

По словам Томпсона, сюжетная линия четвертого сезона романтического шоу будет отличаться от классической истории Золушки. Очарование и романтика будут иметь место, но зрителей ожидает целая гамма эмоций и переживаний. "Меня привлекло в Софи то, что она сразу сталкивается с препятствиями, которые ей постоянно приходится преодолевать. Будь то борьба за социальный статус или попытка скрыть свои чувства от Бенедикта", – рассказала о своей героине Йерин Ха.

В каст четвертого сезона "Бриджертонов" вошли как знакомые герои, так и несколько новичков. На балу-маскараде в начале 2026 года будут танцевать Джонатан Бейли (Энтони Бриджертон), Виктор Алли (лорд Джон Стирлинг), Аджоа Андо (леди Денбери), Джули Эндрюс (леди Уистлдаун), Лоррейн (Кейт Бриджертон), Масали Бадуза (Микаэла Стирлинг), Никола Кофлан (Пенелопа Бриджертон), Ханна Додд (Франческа Стирлинг), Дэниел Фрэнсис (лорд Маркус Андерсон), Рут Джеммелл (Вайолет Бриджертон), Оли Хиггин Бриджертон), Мартинс Имхангбе (Уилл Мондрич), Клаудия Джесси (Элоиза Бриджертон), Люк Ньютон (Колин Бриджертон), Кэти Льюнг (леди Араминта Ган), Мишель Мао (Розамунд Ли), Эмма Наоми (Элис Мондрич), Голда Короля (Бримсли), Уилл Тилстон (Грегори Бриджертон), Полли Уокер (Порша Фезерингтон) и Изабелла Вэй (Пози Ли).

Ранее OBOZ.UA публиковал трейлер нового приквела "Игры престолов" - сериала "Рыцарь Семи Королевств".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.