'Аниморфы': Disney перезапустит популярную экранизацию

Популярная франшиза 90-х "Аниморфы" получит новую жизнь в формате сериала под эгидой студии Disney. Исполнительным продюсером проекта стал лауреат премии "Оскар" Райан Куглер, известный своей работой над "Черной пантерой".

Сюжет расширит историю о группе тинейджеров, которые ведут тайную войну против инопланетного вторжения. Шоураннером и главным сценаристом назначен Байан Уолкотт, который ранее работал над такими хитами, как "Американская история преступлений". Ожидается, что новая адаптация сохранит фирменное сочетание подростковой драмы и жесткой научной фантастики.

Новый проект от Disney+ обещает переосмыслить классику для современного зрителя, используя передовые технологии визуальных эффектов. Как пишет Variety, привлечение к работе Байана Уолкотта, который сейчас также занимается спин-оффом "Рассказ служанки", свидетельствует о намерении студии создать содержательный и серьезный контент. Поклонники надеются, что перезапуск сможет передать ту мрачную и реалистичную атмосферу войны, которая выделяла "Аниморфов" среди других подростковых произведений.

Сейчас разработка сериала находится на ранних стадиях, однако интерес к проекту подогревается общим трендом на возрождение хитов прошлого века. Disney+ делает ставку на ностальгию аудитории 90-х и запрос молодежи на сложные научно-фантастические сюжеты. Точная дата премьеры и актерский состав будут объявлены позже, поэтому фанатам стоит ожидать свежих анонсов от производителей.

О чем сериал Аниморфы

Сюжетная линия будущего сериала базируется на классической завязке: группа обычных подростков случайно встречает раненого пришельца расы андалитов. Инопланетный гость предупреждает героев о глобальном заговоре паразитических существ – ерков, которые проникают в мозг людей, чтобы установить полный контроль над человечеством. Для противостояния захватчикам андалит наделяет друзей уникальной способностью к "морфингу", что позволяет им трансформироваться в любое животное, к которому они прикоснулись.

Однако суперсила имеет фатальное ограничение: если находиться в облике зверя дольше двух часов, человек навсегда теряет свой первоначальный вид. Этот драматический аспект ярко иллюстрируется судьбой Тобаяса, одного из главных героев, который уже в первой части истории навсегда остается краснохвостым ястребом. Такое жесткое правило добавляет сериалу напряженности, ведь каждая миссия героев может стать для них последней в человеческом обличье.

Главным антагонистом выступает грозный Виссер-3 – единственный представитель ерков, захвативший тело андалита. Благодаря этому он обладает значительно более мощными способностями к трансформации, чем подростки, превращаясь в ужасных инопланетных монстров. Противостояние небольшой группы партизан-аниморфов и огромной армии захватчиков становится основой эпического конфликта, где невозможно доверять даже самым близким людям из-за риска инопланетной инфильтрации.

Оригинальная серия книг, которая издавалась с 1996 по 2001 год, насчитывает более 50 томов и запомнилась читателям не только динамичным сюжетом, но и серьезным исследованием темы насилия и боди-хоррора. Визуальной визитной карточкой издания стали уникальные обложки, демонстрирующие поэтапное превращение человека в животное. В конце 90-х франшиза уже имела успешную адаптацию на канале Nickelodeon, где главную роль сыграл молодой Шон Эшмор.

OBOZ.UA предлагает узнать о планах Disney на 2026 год – над какими мультиками и фильмами работает киностудия.

