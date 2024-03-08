13 главных претендентов на Оскар 2024: какие фильмы имеют наибольшее количество номинаций

Уже 11 марта Американская киноакадемия назовет те фильмы, актеров и режиссеров, которые поразили ее больше всего в прошлом году, а пока ценителям кино остается только гадать, кто из номинантов заберет статуэтки. Логично, что ленты, которые отметили во многих номинациях, имеют больше шансов, так что вполне вероятно, что некоторые делегации подержат в руках не одну награду.

К примеру, нашумевший "Опенгеймер" может претендовать на победу аж в 13 различных категориях. OBOZ.UA расскажет о фильмах, имеющих много номинаций в этом году.

"Оппенгеймер" Кристофера Нолана, как мы уже отметили, поразил киноакадемию не только сюжетом, но и операторской работой, игрой актеров, режиссурой и прочим. "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший актер", "Лучший актер второго плана", "Лучшая актриса второго плана" – это лишь меньшее количество наград, которые может забрать работавшая над лентой команда.

Второй по количеству номинаций стала киноработа "Бедные создания" Йоргоса Лантимоса, которая может получить 11 наград. Режиссер создал нечто крайне нетипичное для Голливуда, за что и получил заслуженное признание.

Замыкает тройку лидеров фильм "Убийцы цветочной луны", попавший в 10 различных номинаций. Леонардо Ди Каприо – главный герой – хоть и не попал в категорию "лучший актер", но фильм может претендовать на награды за лучшую режиссуру, актрису и на главную статуэтку за "лучший фильм".

Лента "Барби" с Марго Робби может получить 8 номинаций, если выигрывает в каждой из них. Хотя она была кассовее, чем "Оппенгеймер", критики встретили кино прохладнее.

"Маэстро" о жизни композитора Леонарда Бернстайна, где главного героя назвали "русским евреем", имеет 7 номинаций.

Чуть меньше наград могут получить:

"Анатомия падения" – 5 номинаций

"Зона интереса" – 5 номинаций

"Наполеон" – 3 номинации

"Наяд" – 2 номинации

"Миссия Невозможна: Расплата. Часть первая" – 2 номинации

"Снежное братство" – 2 номинации

"Создатель" – 2 номинации

"Прошлые жизни" – 2 номинации

Ранее OBOZ.UA писал о полном списке претендентов на главные кинонаграды года. За одну из них сразится и украинская лента "20 дней в Мариуполе".

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