Оскар 2024: букмекеры оценили шансы на победу украинского фильма '20 дней в Мариуполе'

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Среди претендентов на золотую статуэтку в категории "Лучший документальный фильм" и украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и военного журналиста Мстислава Чернова. Букмекеры оценили шансы на победу фильма о первых днях российского террористического вторжения в город Донецкой области.

Сервис Oddschecker собрал данные более 20-ти букмекерских контор, чтобы выяснить, какому из фильмов аналитики пророчат победу. "20 дней в Мариуполе" оказался в этом рейтинге на первой строчке.

Более 50% всех ставок букмекеров были на украинскую документальную ленту.

Другие конкуренты нашего фильма разместились в рейтинге букмекеров в следующем порядке:

– "Четыре дочери" (Франция, Тунис, Германия и Саудовская Аравия)

– "Бобби Вайн: Народный президент" (Уганда, Великобритания и США)

– "Вечная память" (Чили)

– "Убить тигра" (Канада)

Отметим, вместе с Мстиславом Черновым над фильмом работали фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко.

Лента рассказывает о начале полномасштабной войны в Мариуполе со всеми его ужасами: бомбардировка жилых домов и роддома, постоянные обстрелы и смерти гражданских. А также о том, как обычные мариупольцы реагировали на это. "20 дней в Мариуполе" стал самым кассовым документальным фильмом в Украине.

Также OBOZ.UA писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" уже получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". На сцену за наградой поднялись режиссер фильма Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с ним и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе 2022 года. А вот главным триумфатором вечера тогда стал фильм "Оппенгеймер". Посмотреть список всех победителей можно в нашем материале.

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