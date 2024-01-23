Объявлен окончательный список номинантов на "Оскар-2024"
Академия кинематографических искусств и наук объявляет претендентов на победу в престижной церемонии награждения "Оскар-2024". За место соревнуется украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, попавшая в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась.
Окончательный список претендентов на победу был объявляют в Калифорнии во время прямого эфира на YouTube. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с претендентами на звание лучших кинокартин и кинодеятелей.
Лучший актер второго плана:
Райан Гослинг, "Барби"
Стерлинг Браун, "Американское чтиво"
Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"
Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
Марк Руффало, "Бедные-нещасные"
Лучшие дизайны костюмов:
"Барби"
"Убийцы цветочной луны"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бедные-нещасные"
Лучшие макияж и прически:
"Голда"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Бедные-нещасные"
"Общество снега"
Лучший игровой короткометражный фильм:
"После"
"Красное, белое и синее"
"Удивительная история Генри Шугара"
"Непобедимый"
"Рыцарь удачи"
Лучший анимационный короткоментражный фильм:
"Письмо к свинье"
"95 ощущений"
"Наша униформа"
"Pachyderme"
"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший адаптированный сценарий:
"Американское чтиво"
"Барби"
"Оппенгеймер"
"Бедные-нещысные"
"Зона интересов"
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Напомним, букмекеры еще в ноябре прошлого года сформировали примерный рейтинг кинокартин, достойных быть претендентами на золотую статуэтку.
Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.
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