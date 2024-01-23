Объявлен окончательный список номинантов на 'Оскар-2024'

Академия кинематографических искусств и наук объявляет претендентов на победу в престижной церемонии награждения "Оскар-2024". За место соревнуется украинская лента "20 дней в Мариуполе" режиссера и видеографа Мстислава Чернова, попавшая в шортлисты обеих номинаций, на которые подавалась.

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Окончательный список претендентов на победу был объявляют в Калифорнии во время прямого эфира на YouTube. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с претендентами на звание лучших кинокартин и кинодеятелей.

Лучший актер второго плана:

Райан Гослинг, "Барби"

Стерлинг Браун, "Американское чтиво"

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"

Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бедные-нещасные"

Лучшие дизайны костюмов:

"Барби"

"Убийцы цветочной луны"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бедные-нещасные"

Лучшие макияж и прически:

"Голда"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные-нещасные"

"Общество снега"

Лучший игровой короткометражный фильм:

"После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи"

Лучший анимационный короткоментражный фильм:

"Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший адаптированный сценарий:

"Американское чтиво"

"Барби"

"Оппенгеймер"

"Бедные-нещысные"

"Зона интересов"

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Напомним, букмекеры еще в ноябре прошлого года сформировали примерный рейтинг кинокартин, достойных быть претендентами на золотую статуэтку.

Как писал OBOZ.UA, в ночь с 7 на 8 января в Лос-Анджелесе, США, состоялась 81 церемония награждения престижной премии "Золотой глобус ", которую называют репетицией "Оскара". О победителях можно узнать здесь.

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