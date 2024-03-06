Где смотреть Оскар 2024: когда и во сколько трансляция. Полный список номинантов на премию
В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Трансляция будет проходить на американском телеканале АВС, где стартует в 20:00, но по киевскому времени шоу начнется в час ночи. Оно будет включать выход звезд на красную дорожку, вручение статуэток и выступления приглашенных артистов.
Украинцы смогут наблюдать за премией на телеканале "Суспільне Культура". OBOZ.UA собрал всю ключевую информацию, которую необходимо знать украинским киноманам.
Где и во сколько смотреть Оскар 2024
Итак, как уже отмечалось, премия состоится в ночь с воскресенья на понедельник против 11 марта. По киевскому времени трансляция стартует в час ночи. Посмотреть ее можно на "Суспільному Культура".
OBOZ.UA также будет следить за эфиром и вести для читателей онлайн-трансляцию с ключевыми событиями шоу.
Ведущим премии в этом году стал Джимми Киммел – комик и известный телеведущий вечернего развлекательного шоу. Для него этот Оскар станет четвёртым в карьере. Ему уже доверяли проведение премии в 2017, 2018 и 2023 годах.
Список всех номинантов на Оскар 2024
Самый лучший фильм:
"Американское чтиво"
"Анатомия падения"
"Барби"
"Оставленные"
"Убийцы цветочной луны"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Прошлые жизни"
"Бедные создания"
"Зона интересов"
Лучшая актриса:
Аннетт Беннинг, "Даяна Наед"
Лили Гладстон, "Убийцы цветочной луны"
Сандра Хюллер, "Анатомия падения"
Кэри Маллиган, "Маэстро"
Эмма Стоун, "Бедные создания"
Лучший актер:
Брэдли Купер, "Маэстро"
Колман Доминго, "Растин"
Пол Джаматти, "Оставленные"
Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"
Джеффри Райт, "Американское чтиво"
Лучший актер второго плана:
Райан Гослинг, "Барби"
Стерлинг Браун, "Американское чтиво"
Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"
Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"
Марк Руффало, "Бедные создания"
Лучшая актриса второго плана:
Эмили Блант, "Оппенгеймер"
Даниэль Брукс, "Color Purple"
Америка Фарерро, "Барби"
Джуди Фостер, "Даяна Наед"
Да'Вин Джой Рэндольф, "Оставленные"
Лучшие дизайны костюмов:
"Барби"
"Убийцы цветочной луны"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучшие макияж и прически:
"Голда. Судный день"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
"Снежное сообщество"
Лучший игровой короткометражный фильм:
"После"
"Красное, белое и синее"
"Удивительная история Генри Шугара"
"Непобедимый"
"Рыцарь удачи"
Лучший анимационный короткоментражный фильм:
"Письмо к свинье"
"95 ощущений"
"Наша униформа"
"Pachyderme"
"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"
Лучший адаптированный сценарий:
"Американское чтиво"
"Барби"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
"Зона интересов"
Лучший оригинальный сценарий:
"Анатомия падения"
"Оставленные"
"Маэстро"
"Май, декабрь"
"Прошлые жизни"
Лучшая оригинальная музыка к фильму:
"Американское чтиво"
"Индиана Джонс и реликвия судьбы"
"Убийцы цветочной луны"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший полнометражный документальный фильм:
"Бобби Уайн: Народный президент"
"Вечная память"
"4 дочери"
"Убить тигра"
"20 дней в Мариуполе" – украинская картина журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.
Лучший короткометражный документальный фильм:
"The ABCs of Book Banning"
" The Barber of Little Rock"
"Island in Between"
"The last repair shop"
"Nai Nai & Wài Pó"
Лучший фильм на иностранном языке:
"Я – капитан", Италия
"Идеальные дни", Япония
"Снежное сообщество", Испания
"Учительская", Германия
"Зона интересов", Великобритания
Лучший полнометражный анимационный фильм:
"Мальчик и птица"
"Элементарно"
"Нимона"
"Мечты работа"
"Человек паук: Сквозь Вселенную"
Лучшая работа художников-постановщиков:
"Барби"
"Убийцы цветочной луны"
"Наполеон"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший монтаж:
"Анатомия падения"
"Оставленные"
"Убийцы цветочной луны"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучший звук:
"Творец"
"Маэстро"
"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"
"Оппенгеймер"
"Зона интересов"
Лучшие визуальные эффекты:
"Творец"
"Годзилла: Минус один"
"Сторожевые Галактики. Часть 3"
"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"
"Наполеон"
Лучшая операторская работа:
"Граф"
"Убийцы цветочной луны"
"Маэстро"
"Оппенгеймер"
"Бедные создания"
Лучшая режиссура:
"Анатомия падения"
"Убийцы цветочной луны"
"Оппенгеймер"
"Зона интересов"
"Бедные создания"
Напомним, букмекеры оценили шансы украинской ленты "20 дней в Мариуполе" на победу в категории "Лучший документальный фильм" на "Оскаре". В рейтинге аналитиков наш фильм оказался на первой строчке.
Также OBOZ.UA писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" уже получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". На сцену за наградой поднялись режиссер фильма Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с ним и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе 2022 года. А вот главным триумфатором того вечера стал фильм "Оппенгеймер". Посмотреть список всех победителей можно в нашем материале.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!