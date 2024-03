Где смотреть Оскар 2024: когда и во сколько трансляция. Полный список номинантов на премию

В ночь с 10 на 11 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе состоится 96-я церемония вручения престижной кинопремии Оскар. Трансляция будет проходить на американском телеканале АВС, где стартует в 20:00, но по киевскому времени шоу начнется в час ночи. Оно будет включать выход звезд на красную дорожку, вручение статуэток и выступления приглашенных артистов.

Украинцы смогут наблюдать за премией на телеканале "Суспільне Культура". OBOZ.UA собрал всю ключевую информацию, которую необходимо знать украинским киноманам.

Где и во сколько смотреть Оскар 2024

Итак, как уже отмечалось, премия состоится в ночь с воскресенья на понедельник против 11 марта. По киевскому времени трансляция стартует в час ночи. Посмотреть ее можно на "Суспільному Культура".

OBOZ.UA также будет следить за эфиром и вести для читателей онлайн-трансляцию с ключевыми событиями шоу.

Ведущим премии в этом году стал Джимми Киммел – комик и известный телеведущий вечернего развлекательного шоу. Для него этот Оскар станет четвёртым в карьере. Ему уже доверяли проведение премии в 2017, 2018 и 2023 годах.

Список всех номинантов на Оскар 2024

Самый лучший фильм:

"Американское чтиво"

"Анатомия падения"

"Барби"

"Оставленные"

"Убийцы цветочной луны"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Прошлые жизни"

"Бедные создания"

"Зона интересов"

Лучшая актриса:

Аннетт Беннинг, "Даяна Наед"

Лили Гладстон, "Убийцы цветочной луны"

Сандра Хюллер, "Анатомия падения"

Кэри Маллиган, "Маэстро"

Эмма Стоун, "Бедные создания"

Лучший актер:

Брэдли Купер, "Маэстро"

Колман Доминго, "Растин"

Пол Джаматти, "Оставленные"

Киллиан Мерфи, "Оппенгеймер"

Джеффри Райт, "Американское чтиво"

Лучший актер второго плана:

Райан Гослинг, "Барби"

Стерлинг Браун, "Американское чтиво"

Роберт Де Ниро, "Убийцы цветочной луны"

Роберт Дауни Младший, "Оппенгеймер"

Марк Руффало, "Бедные создания"

Лучшая актриса второго плана:

Эмили Блант, "Оппенгеймер"

Даниэль Брукс, "Color Purple"

Америка Фарерро, "Барби"

Джуди Фостер, "Даяна Наед"

Да'Вин Джой Рэндольф, "Оставленные"

Лучшие дизайны костюмов:

"Барби"

"Убийцы цветочной луны"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучшие макияж и прически:

"Голда. Судный день"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Снежное сообщество"

Лучший игровой короткометражный фильм:

"После"

"Красное, белое и синее"

"Удивительная история Генри Шугара"

"Непобедимый"

"Рыцарь удачи"

Лучший анимационный короткоментражный фильм:

"Письмо к свинье"

"95 ощущений"

"Наша униформа"

"Pachyderme"

"Война закончилась. Вдохновленная музыкой Джона и Йоко"

Лучший адаптированный сценарий:

"Американское чтиво"

"Барби"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

"Зона интересов"

Лучший оригинальный сценарий:

"Анатомия падения"

"Оставленные"

"Маэстро"

"Май, декабрь"

"Прошлые жизни"

Лучшая оригинальная музыка к фильму:

"Американское чтиво"

"Индиана Джонс и реликвия судьбы"

"Убийцы цветочной луны"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучший полнометражный документальный фильм:

"Бобби Уайн: Народный президент"

"Вечная память"

"4 дочери"

"Убить тигра"

"20 дней в Мариуполе" – украинская картина журналиста Associated Press, лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова.

Лучший короткометражный документальный фильм:

"The ABCs of Book Banning"

" The Barber of Little Rock"

"Island in Between"

"The last repair shop"

"Nai Nai & Wài Pó"

Лучший фильм на иностранном языке:

"Я – капитан", Италия

"Идеальные дни", Япония

"Снежное сообщество", Испания

"Учительская", Германия

"Зона интересов", Великобритания

Лучший полнометражный анимационный фильм:

"Мальчик и птица"

"Элементарно"

"Нимона"

"Мечты работа"

"Человек паук: Сквозь Вселенную"

Лучшая работа художников-постановщиков:

"Барби"

"Убийцы цветочной луны"

"Наполеон"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучший монтаж:

"Анатомия падения"

"Оставленные"

"Убийцы цветочной луны"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучший звук:

"Творец"

"Маэстро"

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов"

Лучшие визуальные эффекты:

"Творец"

"Годзилла: Минус один"

"Сторожевые Галактики. Часть 3"

"Миссия невозможна: Расплата. Часть первая"

"Наполеон"

Лучшая операторская работа:

"Граф"

"Убийцы цветочной луны"

"Маэстро"

"Оппенгеймер"

"Бедные создания"

Лучшая режиссура:

"Анатомия падения"

"Убийцы цветочной луны"

"Оппенгеймер"

"Зона интересов"

"Бедные создания"

Напомним, букмекеры оценили шансы украинской ленты "20 дней в Мариуполе" на победу в категории "Лучший документальный фильм" на "Оскаре". В рейтинге аналитиков наш фильм оказался на первой строчке.

Также OBOZ.UA писал, что фильм "20 дней в Мариуполе" уже получил премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм". На сцену за наградой поднялись режиссер фильма Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко, которая вместе с ним и фотокорреспондентом Евгением Малолеткой работала в окруженном Мариуполе 2022 года. А вот главным триумфатором того вечера стал фильм "Оппенгеймер". Посмотреть список всех победителей можно в нашем материале.

