Житомир в XIX веке: город показали в историческом фото

Житомир – один из старейших городов Украины. На протяжении многих веков он играл роль административного центра региона, а в 1918 году даже на короткое время стал центром власти – здесь находилось правительство Украинской Народной Республики.

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Археологические находки в пригородах свидетельствуют о том, что территория нынешнего Житомира была заселена еще в эпоху бронзы и раннего железного века. В самом городе исследователи открыли могильники VII века и остатки городища, функционировавшего в период от X до XIII века. В сети обнародовали уникальное историческое фото Житомира.

Период раннего средневековья

Согласно преданию, записанному историком и священником Николаем Трипольским в XIX веке, Житомир возник около 884 года. Его основателем считают дружинника киевских князей Аскольда и Дира – Житомира, отказавшись служить князю Олегу, поселился в лесах, на высокой скале возле слияния рек Каменки и Тетерева. Впоследствии на этом месте построили деревянный замок над обрывом.

В 945 году на землях древлян, к которым принадлежал и Житомир, вспыхнуло восстание, упомянутое в Ипатьевской летописи. Вскоре эти территории были окончательно включены в состав Киевской Руси.

Письменное упоминание о Житомире появляется в 1240 году, в контексте монголо-татарского вторжения. Во время похода Батыя город был почти полностью уничтожен. В течение следующих веков Житомир неоднократно подвергался нападениям ордынцев: особенно разрушительными были набеги 1399, 1469 и 1482 годов.

В 1320 году Житомир вошел в состав Великого княжества Литовского, когда крепость захватил князь Гедимин. В ответ на частые татарские угрозы город укрепляли – строили подземные ходы, остатки которых сохранились по сей день.

Магдебургское право и новые этапы развития

В 1444 году Житомиру было предоставлено магдебургское право. Это способствовало росту города: развивались ремесла, появлялись новые торговые пути. Центром оставался замок, который в XVI веке испытал масштабную реконструкцию по проекту зодчего Семена Бабинского – появились крепкие каменные стены и глубокий ров с водой.

После Люблинской унии 1569 года город отошел к Речи Посполитой. Житомиряне принимали участие в казацко-крестьянских восстаниях – в частности, в выступлениях под руководством Северина Наливайко и Григория Лободы в конце XVI века, а также в освободительной войне под руководством Богдана Хмельницкого.

В 1648 году казацкое войско заняло житомирский замок, а в 1651 году, в окрестностях города, Иван Богун нанес поражение польскому войску.

Житомир XVIII–XIX веках

Карта 1771 года показывает, что тогдашний Житомир состоял преимущественно из небольших одноэтажных домов. В городе действовали монастыри, духовные семинарии и кафедральный костёл.

В 1804 году Житомир был официально провозглашен административным центром Волынской губернии. В городе появились новые образовательные и культурные учреждения.

В 1896 году проложили узкоколейную железную дорогу Житомир-Бердичев. А во время Первой мировой войны город получил широкий железнодорожный путь, соединивший его с Коростенем. В революционные годы 1917-1918 власть в Житомире менялась 13 раз.

XX век

До Второй мировой войны Житомир был промышленно развитым городом с десятками предприятий, медицинскими учреждениями, театром, музеем и филармонией.

Однако война принесла большие разрушения: уничтожено около 40% жилищного фонда, большинство предприятий, инфраструктуру, электростанцию, трамвайный парк. Восстановление длилось долго – только в конце 1950-х численность населения вернулась к довоенному уровню.

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