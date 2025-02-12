Каким был Ивано-Франковск 65 лет назад: фото с высоты

Ивано-Франковск – экономический и культурный центр Прикарпатья и один из трех главных городов историко-географического региона Галичина. Город расположен на Покутской равнинной территории юго-запада Украины в междуречье Быстрицы Надворнянской и Быстрицы Солотвинской. Основанный в 1662 году как крепость Станиславов, город сыграл немаловажную роль в истории региона.

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В сети обнародовали интересные исторические фото Ивано-Франковска в 1960-е годы. В частности, на панорамной фотографии можно узнать главные здания центра города.

Город был основан Андреем Потоцким, представителем влиятельного польского шляхетского рода, на месте древнего украинского села Заболотье. Первое упоминание о городе датируется 1662 годом, когда он получил магдебургское право.

В результате первого раздела Польши в 1772 году Станислав оказался под властью Австрийской империи. Этот период характеризуется развитием индустрии, строительством стальной дороги и ростом населения. В городе появились культурные и образовательные учреждения, в том числе университет. В то же время усилилось национальное движение украинцев, боровшихся за свои права.

После распада Австро-Венгрии в 1918 году Станислав стал частью Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР).

В 1919-1939 годах город находился во власти Польши. В 1939 году, после присоединения Западной Украины к СССР, Станислав вошел в состав УССР.

В 1962 году город был переименован в Ивано-Франковск в честь выдающегося украинского писателя Ивана Франко.

На исторической фотографии зафиксирован панорамный вид центральной части города в 1960 году.

На опубликованном архивном фото можно заметить следующие особенности застройки города того времени:

Здание Почтамта еще не было расширено, и на его месте располагался сквер, выходивший на тогдашнюю улицу Чапаева (ныне – Сечевых Стрельцов). Отсутствует нынешнее здание Укрпочты, где раньше на первом этаже находился магазин "Филателия". Четко видна гостиница Каминского, которая в советскую эпоху служила помещением для театра кукол. Здания налоговой еще не было. Современная улица Мельника тогда еще не была проложена, на ее месте – другая застройка. Старое городское кладбище еще существовало, хотя в 1980 году оно было окончательно ликвидирован. Немецкая кирха, которую после прихода советской власти закрыли, а позже приспособили под спортивную школу (в частности, секции бокса и борьбы). В 1971 году это историческое сооружение было подорвано. На месте современного Прикарпаттрансгаза еще стояли старые здания. Отсутствует стоматологический корпус медицинского университета. Нет и "переговорного пункта", на месте которого сейчас находится ЦНАП. Начальная часть улицы Дадугина (теперь – Коновальца) почти не была застроена, а старые одноэтажные домики впоследствии стали убежищем для бездомных. Не построено общежитие на Бельведерской, 2-е. Отсутствуют драмтеатр и гостиница "Украина", но рядом уже построены модерновые "хрущевки". Автором этих малометражных домов был Вольф Адлер, а один из первых таких проектов (142 квартиры) был реализован на улице Независимости, 36.

Публикуем другие исторические фото Ивано-Франковска.

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