Времен Второй мировой: в сети показали старые фото Винницкой области

20 марта 1944 года войска 1-го Украинского фронта окончательно освободили Винницу от немецко-фашистских захватчиков. Освобождение произошло в рамках Проскуровско-Черновицкой наступательной операции, которая длилась с 16 по 20 марта. Несмотря на то, что направление на город не считалось основным для советского командования, именно этот прорыв открыл путь на запад – к важным транспортным и логистическим узлам.

События тех дней сохранились не только в военных отчетах, но и на уникальных фотографиях немецкой коллекции. Их обнародовали в открытом доступе.

Согласно журналу боевых действий за 19 марта, немцы перед отступлением совершили спланированные подрывы: "Отходя из Винницы, противник взорвал и поджег заводские сооружения и жилые дома. С 14 до 16 часов были слышны сильные взрывы, видно несколько очагов пожаров".

Очевидцы вспоминали, что Барское шоссе было полностью завалено брошенными машинами – кое-где в пять рядов. Из большой танковой группировки, которая обороняла город, прорваться удалось лишь нескольким единицам техники.

К 19:00 20 марта Винница была полностью освобождена. Больше всего пострадала старая часть города: пожары и взрывы уничтожили жилые кварталы и памятники архитектуры.

В ходе Проскуровско-Черновицкой операции удалось продвинуться на 200–250 км на запад и освободить десятки городов, среди которых Винница, Хмельницкий и Черновцы.

На обнародованных фотографиях можно увидеть уникальные объекты Винницкой области времен войны.

На фото зафиксирована "Вороновицкая" мельница в Немирове – ее характерная ступенчатая крыша видна над тентом автомобиля. Именно эта архитектурная деталь позволила исследователям определить место съемки.

Для сравнения показано дореволюционную открытку с въездом в Немиров и мельницей – ракурс отличается, но место идентично.

Третье фото демонстрирует, как мельница выглядит сегодня – исторический объект сохранился и до сих пор напоминает о событиях военного времени.

Также OBOZ.UA публиковал фотографии освобождения Винницы в 1944-м. Архивные фотографии, появившиеся в открытом доступе, позволяют увидеть важный момент собственными глазами – город в руинах, сожженные улицы, лица солдат, идущих сквозь пепел и дым.

