В сети показали вокзал во Львове в конце 1800-х: уникальное фото

Главный железнодорожный вокзал Львова, который местные жители называют "Дворец", является не просто транспортным узлом, а настоящей архитектурной и исторической достопримечательностью. Современное здание, возведенное в 1904 году, считалось одним из самых современных в Европе на момент открытия.

Вокзал расположен к юго-западу от центра города и занимает важное место в структуре Львовской железной дороги. Он обслуживает поезда дальнего, местного и пригородного сообщения, являясь ключевой артерией для миллионов пассажиров.

Его величественный фасад и металлически-стеклянный дебаркадер свидетельствуют о богатой истории и техническом совершенстве своего времени. Этот вокзал, который стал свидетелем эпохальных событий, продолжает оставаться одними из главных ворот города.

Недавно в сети появилось уникальное историческое фото, вызвавшее удивление и восхищение среди ценителей львовской старины, поскольку на нем изображен первый Главный железнодорожный вокзал Львова, здание которого простояло лишь до 1900 года.

История львовской железной дороги берет свое начало в 1841 году, когда правительство Австрийской империи утвердило амбициозную Программу по делам железных дорог. Этот план, в частности, предусматривал строительство железнодорожных путей в Королевстве Галиции и Волыни, а линия, соединяющая Вену и Львов, должна была быть завершена до конца 1863 года. Важной вехой стало получение императорско-королевским Привилегированным обществом Галицких железных дорог имени Карла Людвига концессии на строительство вокзала в 1858 году. Местом для строительства выбрали заболоченную возвышенность, где после значительных усилий в конце концов появилось первое здание.

Открытие вокзала, которое состоялось одновременно с запуском Галицкой железной дороги имени Карла Людвига на участке Перемышль – Львов, стало настоящим событием 4 ноября 1861 года. Эта дата ознаменовала начало железнодорожного движения на территории современной Украины. Первый поезд, прибывший в 14:30, состоял из паровоза "Ярослав", двух пассажирских вагонов и четырех платформ. Уже через несколько недель, 24 ноября, дирекция железной дороги получила разрешение на регулярное сообщение из Львова в Вену и Краков, что открыло новые экономические и социальные возможности.

Первое сооружение вокзала, по свидетельствам, имело значительные размеры, достигая 70 саженей в длину и 10 саженей в ширину. В помещении находились залы ожидания для всех классов пассажиров, ресторан, кафе, технические конторы, полиция, багажное отделение и почтовое отделение. Рядом были расположены дополнительные павильоны для служащих, вагонное депо, казармы для рабочих, а также ремонтные мастерские и склады. В те времена персонал вокзала насчитывал 38 человек, включая начальника, служащих, надзирателей и врача. Впоследствии железная дорога, которая постоянно развивалась, соединила Львов с Черновцами (1866), Бродами и границей российской империи (1869), а также с Тернополем и Подволочиском (1881).

В 1892 году железная дорога перешла в государственную собственность, что существенно ускорило приток инвестиций и строительство новых линий. С ростом пассажиропотока стало очевидным, что первое здание уже не справляется с нагрузкой, и встал вопрос о строительстве нового, большего вокзала. В 1899 году был утвержден проект архитектора Владислава Садловского, разработанный на основе материалов директора железной дороги Людвика Вежбицкого.

Строительные работы начались в 1902 году на месте старого вокзала, а их выполнение доверили известным местным фирмам. Новое здание, торжественно открытое 26 марта 1904 года, сразу стало одним из самых современных в Европе. Его фасад украсили символическими скульптурами авторства Антона Попеля и Петра Вийтовича, которые олицетворяли железную дорогу, торговлю, промышленность и Львов. Центральный вестибюль декорировал роскошный витраж "Архангел Михаил" с панорамным видом города.

К сожалению, вокзалу пришлось пережить несколько разрушительных событий. В июне 1915 года его подожгли русские войска во время отступления, а затем он получил значительные повреждения во время польско-украинской войны 1918-1919 годов, потеряв оригинальные интерьеры и центральный портал. Восстановительные работы, начатые под руководством архитектора Генрика Зарембы, завершились только в 1930 году. Вторая мировая война нанесла ему еще больший ущерб, и полное послевоенное восстановление закончилось только в 1957 году.

Сегодня Львовский вокзал является мощным транспортным узлом, который имеет современную инфраструктуру: 5 перронов, 8 путей и большой металлически-стеклянный дебаркадер. В 2003 году к своему столетию сооружение было масштабно отреставрировано. Его несокрушимость и стратегическое значение особенно ярко проявились в 2022 году, когда он стал ключевым гуманитарным хабом, принимая до 130 тысяч пассажиров в день в самые сложные моменты полномасштабного вторжения.

