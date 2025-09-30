Каким был Львов в 40-х: архивные фото: архивные фото

Львов – один из древнейших и самых колоритных городов Украины. Его улицы, храмы и площади помнят правление князей, королей и императоров. Веками город оставался важным центром науки, искусства и национального движения.

Середина ХХ века стала для Львова временем больших изменений и испытаний, которые запечатлелись не только в исторических документах, но и в редких архивных фотографиях. В сети обнародовали уникальные архивные фото эпохи 1940-х.

В 1920–1930-х годах Львов находился в составе Польши и оставался крупным культурным и научным центром. Именно здесь работали университеты, театры, издательства. Однако для украинцев этот период сопровождался дискриминационной политикой и ограничением прав, что способствовало росту национального движения.

В 1939 году, после подписания пакта Молотова–Риббентропа, Львов вместе с Галичиной вошел в состав Советского Союза. Город стал административным центром новосозданной Львовской области УССР. Однако новая власть принесла репрессии и массовые аресты, которые коснулись украинской, польской и еврейской интеллигенции.

В июне 1941 года Львов захватила нацистская Германия. Город стал центром дистрикта "Галичина" в составе генерал-губернаторства. 30 июня 1941 года украинские патриоты на площади Рынок провозгласили Акт восстановления Украинского государства, однако немецкая администрация ответила жестоким террором.

Трагедией для Львова стал Холокост: в годы войны было уничтожено почти все еврейское население города. В то же время жертвами оккупационной политики стали также поляки и украинцы.

В 1942 году Украинская повстанческая армия (УПА) начала борьбу против немецких войск. С 1943 года ее возглавил Роман Шухевич. Летом 1944 года состоялись попытки УПА и Армии Крайовой установить контроль над городом, но 27 июля Львов заняли советские войска.

Архивные фото сохранили уникальные мгновения повседневной жизни. Эти кадры напоминают нам, что город сохранил свою идентичность несмотря на все испытания.

