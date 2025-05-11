В сети показали старые фото Умани: кадры начала ХХ века

Умань – город, расположенный на Приднепровской возвышенности, в 186 км от Черкасс. Он сформировался на границе Подолья и Приднепровской Украины и известен еще с начала XVII века как центр оборонной, торговой и культурной жизни.

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Со второй половины XIX века Умань начинает активно развиваться благодаря железнодорожному сообщению с Киевом и Одессой. Об истории города и редких исторических фото – читайте в материале OBOZ.UA.

Город веками был ареной важных исторических событий. Территория входила в состав Речи Посполитой с 1569 года, а в 1609-м король передал эти земли во владение подольскому старосте Валентию Александру Калиновскому. Именно с ним связано первое письменное упоминание о "местечке Гумань" (1616 год) и начало строительства оборонительного замка.

Умань несколько раз переходила из рук в руки – от казацкого государства к польским воеводам, от Дорошенко к Потоцким. Город пережил и неудачные штурмы, и вооруженные восстания, в частности трагическую Колиивщину 1768 года, когда Умань стала центром кровавого противостояния между казаками и польской шляхтой.

Несмотря на многочисленные разрушения, город неоднократно восстанавливался. В 1760 году Умань получила Магдебургское право. Ключевой вехой стал 1796 год, когда Станислав Потоцкий основал парк "Софиевка" – один из самых известных ландшафтных парков Европы. Расположенная на склонах реки Каменки, "Софиевка" стала символом города, который сохранился и по сей день.

В XIX веке город развивался как торговый и ремесленный центр. Железнодорожное сообщение с Киевом и Одессой дало новый толчок экономике. Население быстро увеличивалось: с 10 тысяч в 1860 году до 50 тысяч на начало Первой мировой войны. В эти годы Умань становится также духовным центром – именно здесь последние годы жизни провел Раби Нахман из Брацлава.

Начало ХХ века стало испытанием для Умани. Город надолго оказался в эпицентре гражданской войны.

В июле 1941 года в Умани органами НКВД было расстреляно 954 заключенных, вывезенных из Чертковской тюрьмы. Вскоре город заняли нацистские войска. Под Уманью попали в окружение 6-я и 12-я советские армии. В городе был создан концлагерь – "Уманская яма", где содержали более 50 тысяч военнопленных. В Сухом Яру, на окраине города, было расстреляно более 13 тысяч евреев.

В парке "Софиевка" оккупанты устроили кладбище для немецких солдат. Город был освобожден 10 марта 1944 года во время Уманско-Ботошанской операции.

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