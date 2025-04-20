Запорожье не узнать: в сети показали город более 65 лет назад

Проспект Соборный в Запорожье играет роль и центральной улицы, и одной из главных автомагистралей города. Сейчас это современная и оживленная часть областного центра. Впрочем, так было не всегда. Более того, относительно недавняя его история была совсем иной.

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Местный историк и краевед Роман Акбаш нашел фотографии, датированные 1958 годом и опубликовал их на своей Facebook-странице. На них проспект Соборный выглядит вовсе не так, как сейчас.

В этот период индустриальный город уже давно и активно развивался. А именно на послевоенные пятидесятые пришелся настоящий строительный бум. Это можно заметить и на кадрах с уже построенными многоэтажками, и на снимках со строительной техникой. Впрочем, даже тогда все еще можно было увидеть старинные одноэтажные частные дома.

По данным Романа Акбаша, в кадре можно увидеть окрестности Вознесенки (или Вознесеновки) – исторического района Запорожья. До 1927 года она была отдельным селом, а затем была включена в территорию города. В настоящее время территория бывшего села Вознесеновка – это центральная часть Вознесеновского района Запорожья.

Место съемки этих кадров – это бульвар Шевченко и территория вблизи современного торгового центра "Украина". Впрочем, сам универмаг, а позже ТЦ начали возводить годом позже, чем были сделаны эти кадры.

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