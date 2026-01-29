В сети показали школу для ромов в Ужгороде в 1930-х: уникальные фото

Закарпатье является регионом Украины, где проживает самое большое количество этнических ромов. Конечно, это сказывается и на повседневной жизни области, например уже 100 лет здесь функционирует школа, которую неофициально называют ромской, ведь большинство ее учеников являются представителями именно этого народа.

Построили здание школы еще в 1926 году, сейчас она функционирует как Ужгородская гимназия №14 и до сих пор считается старейшей в Европе школой для ромов. Как выглядел учебное заведение в 1937 году, показали в Facebook-сообществе "Путешествие по старой границе".

В Подкарпатской Руси, которая в межвоенное время принадлежала Чехословакии, местные власти еще с начала 1920-х пытались интегрировать ромское население в социальную и образовательную сферу. Одним из первых шагов в этом направлении стало решение построить отдельное учебное заведение для ромских детей в Ужгороде. Школа была построена рядом с ромским табором на улице Берчени – сейчас это улицы Олега Куцина. Официальное открытие прошло 22 декабря 1926 года. По некоторым источникам, это было первое учебное заведение такого профиля не только в Европе, но и в мире.

Строительство школы проходило при участии членов ромской общины. Местные жители самостоятельно изготовили 19 000 кирпичей из самана. С государственной стороны для учебного заведения предоставили мебель и назначили учителей. Финансированием работ занимались представители правительства, земские учреждения и министерства.

В первый год обучения за парты сели всего 37 детей. Однако в последующие годы посещать ее стали все дети из местного лагеря. Их обучали базовой грамоте и арифметике, прививали хорошие манеры. На специальных уроках девочки изучали рукоделие, а мальчики – игру на скрипке. После завершения начального образования большинство выпускников имели возможность продолжить обучение в общеобразовательных школах Ужгорода.

В последующие десятилетия школа продолжала функционировать, хотя со временем претерпевала изменения в статусе, наполнении и структуре. Сейчас учебное заведение функционирует на общих началах, но по традиции значительная часть учеников здесь составляют дети ромской общины. В школе действуют специальные программы, направленные на их интеграцию в общество, обеспечение дальнейшего образования, повышение уровня благополучия ромского общества в целом.

