Старый Харьков: в сети показали архивные фото города

Архивные фото хранят память об архитектуре и помогают лучше понять этапы формирования города. Они являются источником для исследований, туристических проектов и просто напоминанием о том, как многослойно прошлое Харькова.

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В сети появились редкие фото довоенного Харькова, вызывающие особый интерес у исследователей. Среди них – снимки Соборного спуска, площади у Южного вокзала, а также перекресток Сумской улицы и Театрального сквера.

История Харькова

Основанный в 1654 году как оборонительная крепость для сдерживания татарских и ногайских набегов, Харьков быстро превратился в центр слободского казацкого полка. После отмены слободского устройства в 1765 году стал губернским городом. К началу ХХ века Харьков сформировался как крупный промышленный, образовательный и культурный город.

События 1917-1919 годов принесли многочисленные смены власти – от УНР до большевиков, которые установили контроль в декабре 1919 года. Вскоре Харьков стал первой столицей советской Украины (до 1934 года), центром индустриализации, массового строительства, науки и образования. Именно здесь в 1932 году впервые в СССР было расщеплено атомное ядро.

Во время Второй мировой войны город подвергся катастрофическим разрушениям: оккупация длилась более двух лет, а численность населения уменьшилась втрое. После войны Харьков был восстановлен, сделав одним из ключевых научно-промышленных центров. Заводы ХТЗ, Турбоатом, уникальные архитектурные объекты, такие как Госпром или Университетская горка, сформировали новый урбанистический вид города. В 1975 году начала работу первая линия харьковского метро.

Фотографии

Одна из самых древних улиц города – ныне Соборный спуск – в XVII веке была дорогой из Харьковской крепости к реке Лопань. В XIX веке ее застроили деревянными лавками, поэтому возникло название "Купецкий спуск". Позже улица носила и другие названия – Пащенковский спуск, а в 1919 году – спуск Халтурина.

Особой приметой улицы стал Пассаж Пащенко-Тряпкина, построенный в 1875 году по проекту архитектора Черненко. Это был первый пассаж в Харькове, соединявший Университетскую улицу с Купеческим спуском через пешеходный мост. К сожалению, в годы войны вся застройка была уничтожена. Послевоенная реконструкция 1950-х годов превратила территорию в террасный сквер с фонтанами, деревьями и пешеходными дорожками.

Другая фотография изображает площадь перед Южным вокзалом. Здание Управления ЮЖД делит площадь условно на две части. В 1930-е годы именно эта часть Харькова демонстрировала архитектурную упорядоченность индустриального города.

Еще один снимок – перекресток улицы Сумской и Театрального сквера. Это место до сих пор остается одним из самых известных центров городской жизни. Архивное фото позволяет увидеть, как изменялся архитектурный ансамбль и всеобщая атмосфера города на протяжении десятилетий.

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