Как выглядели Черновцы более 100 лет назад: увлекательные архивные фото

Черновцы, без сомнения, можно назвать одним из самых красивых городов Украины. Черновцы возникли на территории Галицко-Волынского княжества, оборонительный град основал во второй половине XII ст. галицкий князь Ярослав Осмомысл. На протяжении истории город входил в состав Молдавского княжества, Австрии, Румынии, Австро-Венгерской империи. А в 1940 году, согласно пакту Молотова-Риббентропа, Северная Буковина с Черновцами вошла в состав УССР.

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Черновцы в начале ХХ века были настоящим культурным центром, городом, где переплетались разные национальности и традиции. Это было время расцвета архитектуры, литературы, музыки и науки. В сети появились редкие фото Черновцов столетней давности.

Черновцы всегда поражали своей архитектурой. Город был полон разнообразных стилей – от классицизма до модерна. Особенно выделялось здание университета, ставшее символом города. Черновицкий университет был одним из самых престижных учебных заведений Европы. Здесь работали выдающиеся ученые, проводились научные исследования.

На фото вдали виднеется бывшая Краевая управа, ныне корпус университета. Управа была построена в 1871-1873 годах под руководством старшего строительного советника Антона Павловского, архитекторы фон Глаубиц и Густав Фритш. В центре площади – памятник Австрии, установленный в 1875 году, а демонтированный в 1919 году.

Далее на фото видим территорию возле бывшей казармы Erzherzog Eugen, построенной в 1902 году. Сейчас это улица Садовая. Фото датируется примерно 1905 годом.

Слева на фото – Strada Cuciurul Mare, ныне улица Героев Майдана. В центре находится военный госпиталь, построенный в 1849 году. Справа видно ограждение иезуитского костела Пречистого Сердца Иисуса (1891-1894 годы, архитектор Josef Leitzner). Фото 1923-1937 годов.

Справа виднеется первая электростанция, построенная в 1896 году. На месте рынка в 1904–1906 годах будет дворец юстиции, ныне это областная государственная администрация.

Слева находится бывшая гостиница Paris, датированная началом XIX века.

Далее на фото видим здание бывшей гостиницы Bristol.

Ранее OBOZ.UA публиковал редкие исторические фото Черкасс в начале ХХ века.

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