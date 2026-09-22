Старинный Ужгород: в сети показали атмосферную подборку фото

Межвоенный Ужгород славился своей высокой деловой активностью. Город наполнялся самыми разнообразными магазинами и салонами, а местные базары привлекали огромное количество покупателей.

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Именно таким город запечатлела фотограф журнала Life Маргарет Бурк-Уайт, посетившая Закарпатье в конце 1930-х годов. Ее снимки опубликовала Facebook-страница Made in Uzhgorod.

В объективе корреспондентки оказался шумный, оживленный базар на площади Сечени, нынешней Корятовича. Здесь с утра до вечера кипела настоящая народная ярмарка. А фоном для нее служили многочисленные организованные лавки, соответствующие санитарным нормам и имеющие арендные договоры.

Площадь Сечени была рыночной еще с незапамятных времен. Ее первое название "Гальковая" давно забыли, но торговый характер остался неизменным. Здесь продавали все: от живой птицы до домашних колбас, подвешенных на шестах прямо у дороги. Мясо лежало на дощатых столах под открытым небом, рядом ездили телеги, поднимая пыль, которая оседала на продуктах. Жители домов вокруг площади круглый год страдали от запахов. Городское руководство давно хотело что-то с этим сделать.

Первым шагом стало возведение в 1904 году крытого рыночного павильона – длинного одноэтажного здания с несколькими лавками, расположенного возле кафе "Золотой ключ" на берегу Малого Ужа. Он обошёлся городу в 11 500 крон. Помещения сдавали в аренду на шесть лет – преимущественно мясникам и пекарям. Для первых действовали особенно строгие санитарные правила: мясо должно было продаваться исключительно в чистом сухом помещении со стенами, которые легко мыть. Вывешивать товар на улице категорически запрещалось.

Но даже появление крытого рынка не обуздало стихийную торговлю на площади, она просто существовала параллельно. Более того, сам павильон вскоре стал проблемой: после засыпки Малого Ужа и обустройства на его месте улицы здание мешало транспортному движению. Город годами спорил, сносить здание или нет. В конце концов, рынок все же исчез.

Современная площадь Корятовича и прилегающие к ней улицы Ужгорода сохранили свой оживленный характер. Сейчас это самый центр города, куда стекаются туристы, поэтому торговля здесь ведется весьма активно. Впрочем, в основном здесь уже наведен порядок. Рыночный колорит стоит искать в других местах

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