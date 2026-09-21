Чернигов в 70-х: архивные фото города появились в сети

В 1970-х Чернигов имел довольно странное двойственное лицо. С одной стороны, его по праву считали одним из самых зеленых городов Украины, где древние соборы эпохи Киевской Руси возвышались среди парков и бульваров. С другой – именно в этот период безжалостно сносилась дореволюционная застройка города, чтобы освободить место под советские панельные дома.

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Как это выглядело, показали в Facebook-сообществе "Старый Чернигов". В частности, на примере фотографий улицы Киевской – центральной магистрали областного центра, которая тогда претерпела значительную перестройку.

Скажем, на одной из фотографий мы видим одноэтажное здание, в котором располагалась поликлиника. Такая оштукатуренная застройка была типичной для района Ковалевка. Сейчас на месте этой поликлиники возвышается современное коммерческое здание из стекла и бетона, в котором размещены офисы различных компаний.

Понять логику тогдашней перестройки несложно. Население Чернигова в то время росло и нуждалось в жилье. Именно поэтому панельные пяти- и девятиэтажки возводились за считанные месяцы. Больше всего их возводили на северных и восточных окраинах – целыми микрорайонами, с запланированными аллеями и детскими площадками. Таков был тогдашний подход к советскому градостроительству: быстро, дешево, стандартизировано. Новые кварталы получали озеленение и транспортное сообщение – но никакой архитектурной индивидуальности.

Признаки такой типовой застройки мы видим на другом фото с улицы Киевской. Здесь старинные здания оказались рядом с типичными для того времени высотками. Архитекторы уже тогда жаловались, что такое вкрапление выглядит случайным и не гармоничным. Впрочем, улицы, где двухэтажные купеческие дома стояли рядом с девятиэтажками, стали нормой, а не парадоксом.

Впрочем, Чернигов мог пострадать гораздо сильнее, если бы не статус города-заповедника, который в определенной степени сдерживал самые грубые вмешательства. Но и того, что произошло, хватило: часть дореволюционного облика города исчезла навсегда – и никакая реставрация старинных соборов этого не компенсирует.

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