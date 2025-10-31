Полтава в 60-х: в сети показали архивные фото

Полтава – важный промышленный, культурный и транспортный центр Украины. Ее история уходит в глубину веков. Первое летописное упоминание о городе появилось в Ипатьевской летописи под названием "Лтава", а официальной датой основания считается 899 год. Во времена казачества Полтава была военно-административным центром одноименного полка и одним из центров освободительной борьбы украинского народа.

Архивные фотографии 1960-х годов напоминают, какой была Полтава во времена послевоенного восстановления. В сети обнародовали редкие снимки.

В XIX веке Полтава стала центром губернии, что способствовало активной застройке и развитию городской инфраструктуры. Здесь работали лучшие архитекторы того времени, а центр города постепенно приобретал вид европейского административного центра с классической застройкой, мощеными улицами и развитой торговлей.

Во время Второй мировой войны город претерпел значительные разрушения, но уже в 1960-х годах отстраивались жилые кварталы, промышленные предприятия, социальные объекты. Появились новые автобусные маршруты, а с 1962 года по улицам начали курсировать первые троллейбусы.

Послевоенная эпоха принесла Полтаве газификацию, развитие телевидения, возведение новых культурных сооружений. Был отстроен театр имени Николая Гоголя (1958 г.), а также уникальное здание краеведческого музея (1964 г.) – жемчужину украинского модерна.

В 1960-х годах в Полтаве действовало более пятидесяти крупных предприятий. Ведущее место принадлежало пищевой промышленности, но активно развивались и другие отрасли: машиностроение, производство строительных материалов, стеклотара, керамика. В частности, Полтавский стеклозавод выпускал медицинские изделия для научных институтов, а тепловозоремонтный завод стал одним из важнейших в регионе.

В послевоенные десятилетия Полтава превратилась и в военно-образовательный центр. Здесь функционировали Зенитно-ракетное командное училище – первое подобное заведение в Украине, а также Институт связи. На местной авиабазе базировалась 13-я гвардейская тяжелая бомбардировочная авиадивизия, что придавало городу стратегическое значение.

С 1960-х до 1980-х годов Полтава постепенно приобрела статус своеобразного "пансиона" для военнослужащих в отставке – сюда переезжали бывшие офицеры и их семьи из разных уголков СССР.

