Полтава в 1930-х: в сети показали архивное фото

В сети появилось уникальное архивное фото довоенной Полтавы. На нем изображено здание общества взаимного кредита, в свое время символизировавшее экономическую динамику губернского центра.

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Сегодня на его месте – сквер памяти Героев Украины, но старая фотография позволяет на мгновение вернуться в прошлое и почувствовать атмосферу Полтавы 1930-х годов. На фотографии зафиксировано одно из самых узнаваемых построек довоенной Полтавы.

В годы Украинской революции Полтава неоднократно переходила из рук в руки, став ареной противостояния УНР, советской власти, гетманцев, белогвардейцев. В январе 1918 года большевики под командованием Муравьева заняли город, открыв путь на Киев. Уже в марте город снова контролировала УНР. Впоследствии здесь действовали власти Украинского Государства, войска Петра Болбочана, армия Май-Маевского, пока город не оказался в руках большевиков окончательно.

Построенное в 1900 году по проекту архитектора Ширшова, здание общества взаимного кредита располагалось на перекрестке современных улиц Сретенской и Государственного Флага (бывшая Гагарина).

В 1930-х годах в городе проживало более 130 тысяч человек, из которых 42 тысяч работали на 83 промышленных предприятиях. Началась индустриализация. В течение пяти лет – с 1935 до начала войны – город пережил стремительную реконструкцию: появились многоэтажки, автобусы, водопровод, канализация и радио.

Полтава того времени была не только промышленным, но и научно-культурным центром. Здесь действовало более 60 учебных заведений, в том числе 5 институтов и 8 техникумов, работало два театра, художественный музей, библиотеки и научные институты.

Несмотря на все, в 1930-х годах в городе начались Голодомор, уничтожение культурного и духовного наследия. От многих сооружений остались лишь воспоминания – в том числе и о здании общества взаимного кредита, которое не уцелело до наших дней.

Ранее OBOZ.UA публиковал архивное видео Полтавы 1960-х.

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