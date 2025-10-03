Полтава в 60-х: в сети показали архивные фото

Шестидесятые годы XX века стали для Полтавы периодом интенсивного восстановления и стремительного промышленного роста после разрушительной Немецко-советской войны. Всего через четыре дня после освобождения станция Полтава-Южная уже принимала военные эшелоны, что символизировало быстрое восстановление жизнедеятельности города.

В течение нескольких недель начали работу ключевые предприятия, такие как завод "Мясомолмаш" и Полтавский молокозавод, а уже к концу 1943 года литейный цех паровозоремонтного завода дал первый чугун.

Цели первой очереди восстановительных работ были достигнуты досрочно, что позволило основным цехам завода работать на полную мощность уже в 1944 году.

Архивные фотографии, в частности снимок Круглой площади 1960 года и кадры улицы Октябрьской (ныне Соборности) 1967 года, иллюстрируют, как город быстро возвращал себе величие и приобретал новый, индустриальный вид.

Промышленный потенциал Полтавы в 1960-х годах поражал: в городе действовало более 50 крупных предприятий, оснащенных новейшей техникой. Среди них лидером по удельному весу была пищевая промышленность, представленная мощными мясокомбинатом, масложиркомбинатом, кондитерской фабрикой и другими.

Легкая промышленность не отставала, включая хлопкопрядильную, трикотажно-рукавичную и швейные фабрики, а также известную фабрику художественной вышивки им. Леси Украинки. Даже химическая промышленность имела свой весомый вклад: стеклозавод, например, экспортировал медицинские изделия в Индию, Египет и другие страны.

Особое место занимала машиностроительная и металлообрабатывающая промышленность. Здесь действовали мощный тепловозоремонтный, турбомеханический, автоагрегатный и другие заводы.

Автоагрегатный завод специализировался на критически важных узлах для автомобилей, таких как рулевое управление и тормозная аппаратура. В то же время турбомеханический завод ремонтировал сложнейшие паровые турбины для электростанций по всему Советскому Союзу. Кроме того, именно в 60-х годах началось строительство завода химического машиностроения и происходила реконструкция других важных предприятий, таких как завод "Электромотор", а также были введены в действие заводы газоразрядных ламп и искусственных алмазов.

Рост промышленности сопровождался активной урбанизацией и жилищным строительством. Общая площадь города выросла с 4337 га в 1943 году до 7686 га в 1964 году, а жилая площадь за тот же период увеличилась почти втрое. В 1965 году было введено в эксплуатацию еще более 53 тысяч квадратных метров жилья. Этот строительный бум был необходим для размещения десятков тысяч рабочих, часто бывших крестьян, которые стремились получить паспорта и улучшить свою жизнь, что шло в русле государственной политики развития промышленности и заселения городов.

Вместе с промышленностью и жильем активно развивалась городская инфраструктура. В 1960 году был введен в действие газопровод Полтава — Радченково, что позволило газифицировать более 19 тысяч квартир и почти все предприятия, обеспечивая значительную экономию угля. Хотя мощности местного энергетического узла было недостаточно, Полтава была подключена к Змиевской ГРЭС. В 1962 году запущена первая очередь городского троллейбуса, который впоследствии курсировал по четырем маршрутам, дополняя 55 автобусных маршрутов, ежедневно отправляли более 150 автобусов.

В тот период также был отстроен и открыт ряд ключевых социальных и культурных объектов. Среди них – широкоэкранный кинотеатр "Колос" в помещении бывшего театра, Дворец пионеров, Центральный универмаг, Главпочтамт и новая 4-я городская больница. После завершения восстановления уникальное здание Полтавского краеведческого музея открыло свои двери для посетителей в сентябре 1964 года.

Не менее важно, что Полтава стала важным образовательным и научным центром. К 1966 году в трех институтах – педагогическом, сельскохозяйственном и инженерно-строительном – обучалось более 10 тысяч студентов. А в 1967 году был открыт медицинский стоматологический институт. Научная сфера была представлена единственной в СССР гравиметрической обсерваторией Академии наук УССР и Научно-исследовательским институтом свиноводства.

Культурная жизнь города также процветала. Музикально-драматический театр им. Н. В. Гоголя имел большой успех, а при Дворце культуры хлопкопрядильной фабрики был создан женский ансамбль "Горлица" и действовала популярная народная капелла бандуристов. Много талантливых артистов подготовило Полтавское музыкальное училище. Все это формировало многогранный образ Полтавы 60-х, где стремительное индустриальное развитие тесно переплеталось с оживленной культурной и социальной жизнью.

