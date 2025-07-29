Старые фото Полтавы: каким был дом Дворянского собрания

Дом Полтавского дворянского собрания, расположенный на Круглой площади, является одной из самых выдающихся достопримечательностей города. Построенный в 1810 году, он поражает своей архитектурой в стиле классицизма.

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Это сооружение не только украшает Полтаву, но и сохраняет богатую историю культурной и общественной жизни. К сожалению, в декабре 2020 года пожар нанес значительный ущерб зданию, уничтожив центральный и правый корпуса. Сегодня мы предлагаем вспомнить историю этого памятника и его значение для города, опираясь на архивные фотографии и исторические факты.

Культурное сердце Полтавы

В первой половине XIX века дом Дворянского собрания был центром культурной жизни города. Здесь действовала первая общественная библиотека, которой занимался известный фольклорист Николай Цертелев. В стенах здания выступали выдающиеся художники, в частности Петр Чайковский, Сергей Рахманинов и Федор Шаляпин.

Сооружение служило площадкой для концертов, спектаклей и общественных мероприятий, что делало его центром интеллектуальной и художественной жизни Полтавы. Архитектурная изысканность здания, в частности его шестиколонный портик и симметричный фасад, придавала ему особый шарм.

Испытание временем и огнем

Во время Второй мировой войны дом претерпел значительные разрушения, но его удалось восстановить в первоначальном виде. После войны здесь разместился кинотеатр имени Ивана Котляревского, который работал до 2010 года.

Однако в 2020 году новая трагедия постигла памятник: пожар уничтожил значительную часть сооружения. По словам представителей местной власти, потеря непоправима, ведь дом является частью уникального градостроительного ансамбля Круглой площади. Левый корпус, который уцелел, остается единственным напоминанием о былом величии здания.

Последние десятилетия принесли новые испытания для памятника. В 2010-х годах предприниматели начали строительство пристройки к дому, несмотря на протесты местных жителей и запрет архитектурных инстанций.

В 2018 году ресторан "Терраса", принадлежащий ООО "Старнайт", расширил свои помещения, добавив двухэтажное сооружение. Несмотря на предписания о демонтаже, незаконная пристройка осталась. Кроме того, в здании действовали ночной клуб, караоке-бар и магазины, что изменило его исторический вид и назначение. Эти изменения вызвали возмущение общины, которая стремится сохранить аутентичность памятника.

Пожар в Доме Дворянского собрания

9 декабря 2020 года здание подверглось значительным разрушениям из-за пожара. По свидетельствам очевидцев, возгорание началось в ресторане "Терраса", откуда огонь быстро распространился на ночной клуб "Версаль" и караоке "Граммофонъ". Последней загорелась недавно построенная пристройка.

Пожар продолжался почти девять часов. Первые свидетели заметили возгорание около 04:20 утра, а в 04:30 поступил вызов в пожарную службу. Однако полностью ликвидировать огонь удалось лишь после полудня. Во время тушения пожара было обнаружено тело неизвестного лица. В результате пожара были полностью уничтожены правый и центральный корпуса здания, однако левую часть удалось спасти.

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