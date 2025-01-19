Город, что восстанавливался как феникс: исторические фото Белой Церкви Киевской области
Белая Церковь – один из древнейших городов Украины, история которого уходит во времена Киевской Руси. Город был основан еще в средневековье, а первое упоминание датируется 1032 годом. Историки полагают, что поселение на реке Рось основал сам Ярослав Мудрый. Сначала укрепленный город назывался Юрьев – в честь христианского имени князя Ярослава.
Белая Церковь издавна была важным форпостом, защищавшим Киев от набегов кочевников. Укрепление постоянно разрушалось, но город на протяжении истории восстанавливался из пепла, как феникс. В сети обнародовали уникальные фото Белой Церкви.
Расположенная на высоком берегу реки Рось Белая Церковь имела важное стратегическое значение. Существует несколько версий современного происхождения названия. Одна из них связана с белым цветом стен первой церкви, другая – с белыми известняковыми скалами, окружавшими город.
С 1363 года Белая Церковь вошла в состав Великого княжества Литовского, а с 1569 года – в Польское королевство.
В XVI веке город получил Магдебургское право, что предоставило ему значительные самоуправляющиеся права.
Белая Церковь играла немаловажную роль в казачьих восстаниях. В 1591 году в городе началось первое восстание под предводительством Кшиштофа Косинского.
С 1648 г. Белая Церковь стала полковым казачьим городом. В 1651 году. в городе был подписан договор между польским правительством и армией Богдана Хмельницкого. После Люблинской унии Белая Церковь стала частью Речи Посполитой.
В 1795 г. земли отошли к Российской империи. Тогда же Екатерина II приказала полностью разрушить местный замок.
В начале XX века Белая Церковь, хотя и имела статус волостного городка, уже была одним из самых больших и развитых населенных пунктов Киевской губернии.
Белая Церковь сыграла немаловажную роль в борьбе за независимость Украины. Город был центром украинских националистических сил в период с 1917 по 1921 годы.
После установления советской власти в Украине Белая Церковь стала областным центром. Началась индустриализация, строительство новых районов, фабрик и заводов.
Туристы посещают город прежде всего, благодаря роскошному парку "Александрия". Парк занимает площадь более 400 гектаров и является одним из самых больших в Украине. На его территории высажено более 2500 видов растений со всего мира. Александрия славится своими архитектурными сооружениями: дворцом Браницких, Китайским мостиком, Руинами, колоннадой и т.д.
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