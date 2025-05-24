На фото городской совет и обезглавленный памятник Ленину: в сети показали старый Херсон

Задолго до основания современного Херсона, на этой территории существовал древнерусский город-порт Олешшя – один из важнейших торговых городов Киевской Руси. В XII веке он упоминается арабским географом Аль-Идриси под названием Мулиса. В XVII веке регион фигурировал на картах Боплана как Белеховище, а в начале XVIII века уже упоминается как важный пункт Едисана.

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Эти топонимы свидетельствуют о длительном заселении территории и ее стратегической значимости задолго до появления имперского Херсона. В 1803 году город стал центром губернии, охватывавшей чуть ли не весь юг тогдашней Украины. В сети появились архивные фотографии Херсона периода Второй мировой войны.

По состоянию на 1941 год Херсон был развитым областным центром с новым аэропортом, четырьмя поликлиниками, тремя больницами, 59 школами, 22 детсадами, 7 детдомами и двумя высшими учебными заведениями.

В августе 1941 года были эвакуированы три ключевых завода: нефтеперерабатывающий, машиностроительный и судоремонтный.

В августе 1941 года немецкие войска подошли к Херсону. Город защищали воины 51-й стрелковой дивизии и моряки Дунайской военной флотилии. Бои продолжались с 15 по 18 августа. После захвата Херсон вошел в состав Райхскомиссариата Украина.

Город стал важным перевалочным пунктом для армии "Юг": в районе Антоновки была построена паромная переправа, канатная дорога и железнодорожный мост через Днепр. Стратегическая значимость Херсона заставила Гитлера лично требовать удержания позиций, даже после поражений. Был создан Херсонский предмостовой плацдарм с укреплениями.

18 декабря 1943 года мост через Днепр был взорван. 21 декабря последние немецкие части отошли к городу. Обе стороны использовали паузу в боях для укрепления позиций: рыли окопы, готовили артиллерийские точки.

10 марта 1944 года был утвержден план наступления советских войск, а уже 13 марта Херсон освободили.

Во время немецкой оккупации в Херсоне действовала Организация украинских националистов. Местный центр возглавлял Богдан Бандера, родной брат Степана Бандеры. Под прикрытием разрешенных отрядов самообороны, подпольщики проводили массовые собрания, распространяли идеи ОУН.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким был Херсон в 1918 году.

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