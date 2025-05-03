Каким был Херсон в 1918 году: фото с высоты

В начале ХХ века Херсон был одним из важнейших экономических, административных и стратегических центров юга Украины. Расположенный на высоком правом берегу Днепра, город был не только железнодорожным узлом и морским портом, но и центром бурных перемен эпохи.

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В сети обнародовали редкие архивные фото, датированные 1918 годом. Фото с высоты птичьего полета открывает интересную панораму города. На заднем плане виден Днепр, который издавна был торговым и транспортным путем к Черному морю.

Весть об отречении царя пришла в Херсон 2 марта 1917 года, а вскоре власть в городе взяла Украинская Центральная Рада. Губернский совет официально провозгласил Херсонщину неотъемлемой частью Украинской Народной Республики. Город стал центром активной политической жизни: здесь действовали украинские национал-демократы, эсеры, кадеты, большевики, меньшевики. Херсонские украинцы создали организацию "Украинская Хата", которая стала двигателем национального возрождения в регионе.

Впрочем, период национального возрождения продолжался недолго. В январе 1918 года город был захвачен большевистскими войсками. Была начата национализация предприятий и установлена новая административная система.

Уже 5 апреля Херсон отбили австро-германские войска при поддержке Украинских Сечевых Стрельцов. Началась эра гетманата Павла Скоропадского.

Однако и этот период был непродолжительным. В январе 1919 года в Херсон прибыли войска Антанты – британские, французские, греческие подразделения. В марте того же года город снова захватили большевистские отряды во главе с Григорьевым. В Херсоне установились власти советов, которые ввели политику "военного коммунизма". Город переживал трудные времена: реквизиции, нехватку продовольствия, массовые мобилизации.

Летом 1919 года Херсон оказался под контролем армии Антона Деникина. А 16 апреля 1920 года город окончательно перешел под власть большевиков.

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