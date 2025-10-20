Косов в 30-х годах: в сети показали уникальные фото Прикарпатья

Опубликована уникальная коллекция старых фотографий, изображающих город Косов Ивано-Франковской области в 30-х годах прошлого века. Эти фотографии открывают окно в прошлое, демонстрируя архитектуру, быт и атмосферу административно-торгового центра галицкой Гуцульщины.

Они охватывают межвоенный период, когда город, расположенный у подножия Карпат в долине реки Рыбницы, активно развивался. Сегодня Косов имеет статус исторического города и города-курорта, полученный в 2001 и 2004 годах соответственно, однако его богатая история уходит корнями в глубокое средневековье. Древнейшее упоминание о поселении датируется 1424 годом, а городом он стал во второй половине XVI века благодаря ценным залежам соли.

Косов в межвоенный период

30-е годы XX века, когда Косов находился в составе Польской Республики, обозначились устойчивым развитием народных художественных промыслов.

Именно в это время активно работали ковровые, в частности такие известные как "Гуцульское искусство", а также частные трикотажные мастерские. Город был центром резьбы, вышивки, ковроткачества и керамики, продолжая традиции, заложенные еще в XIX веке, когда здесь действовала ткацкая школа, основанная в 1882 году. Параллельно с этим, Косов переживал настоящий курортный бум: ежегодно сюда приезжали около 3 тысяч отдыхающих, которых обслуживала разветвленная сеть пансионатов. К сожалению, в этот период произошло торможение соляной промышленности, которая была исторической основой города, и в 1938 году солярня была окончательно остановлена.

Политическая и общественная жизнь города также была насыщенной. В межвоенный период действовали многочисленные украинские общества, такие как "Просвита", "Беседа", "Союз украинок", "Пласт" и "Луг", которые способствовали национальному возрождению. Наряду с ними функционировали польские и еврейские организации, что отражало многонациональный состав населения. В Косове творила известная династия гончаров Рощибьюков, а также гончарка Павлина Цвилик. В течение десятилетия город дважды расширял свои границы: в 1929 году путем присоединения частей сел Старый Косов и Вербовец, а в 1934-м – села Москалевка.

Трагические страницы истории

Эта идиллическая картина резко изменилась после 22 сентября 1939 года, когда в Косове была установлена советская власть. Под предлогом помощи "угнетенным" были национализированы многочисленные частные хозяйства – пансионаты, магазины и ковровые, принадлежавшие преимущественно полякам и евреям. Были ликвидированы все украинские политические партии и общественные организации, а в ночь на 19 декабря 1940 года начались репрессии, во время которых были арестованы и уничтожены 18 мужчин как мнимые "враги народа".

С началом немецко-советской войны в 1941 году город временно захватили венгерские, а затем немецкие войска, что принесло новую волну террора. В октябре 1941 года немцы окружили еврейские кварталы, начав массовые расстрелы, в частности на Городской горе, и вывоз сотен людей в гетто. Для защиты населения от произвола в 1943 году в карпатских лесах была организована Украинская Народная Самооборона (УНС), впоследствии включенная в ряды УПА.

31 марта 1944 года Косов был захвачен Красной армией, и до лета оставался на линии фронта, претерпев значительные разрушения. Послевоенный период большевистской власти ознаменовался расправами над непокоренным народом, депортациями и торможением развития курортного дела. Однако именно тогда приоритет был отдан народным художественным промыслам: были созданы резьбярская артель "Гуцульщина" и ковроткацкие фабрики.

После восстановления независимости Украины в 1991 году, Косов направил все усилия на возрождение культуры, духовной жизни и экономики, сосредоточившись на использовании своего огромного потенциала как культурного центра Гуцульщины и развития туристического бизнеса.

