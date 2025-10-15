Ивано-Франковск более 70 лет назад: в сети показали архивные фото

Ивано-Франковск, бывший Станиславов и Станислав, является сегодня важным экономическим и культурным центром Прикарпатья и одним из главных центров Галичины. Город имеет богатую, но полную драматизма историю, которая особенно остро проявилась в 40-х годах прошлого века.

Недавно в сети появились архивные фотографии, которые дают представление о виде города и его жизни более 70 лет назад. Снимки охватывают времена, когда город пережил как советские, так и нацистские репрессии, а затем — активное послевоенное восстановление.

Эти исторические артефакты являются ценными свидетельствами того, как Станиславов выстоял в жестокие времена. Его история — это пример несокрушимости духа жителей, переживших тоталитарные режимы.

Трагедии и террор Второй мировой войны

С конца сентября 1939 по июнь 1941 года Станиславов находился в составе Советского Союза, и этот период обозначился жесткими репрессиями НКВД против местного населения. Апогеем этого террора стал тайный расстрел заключенных и подозреваемых в Станиславовской тюрьме перед началом войны СССР против Германии. Останки 586 жертв с пулевыми отверстиями в затылке были найдены во время раскопок в 1989 году в урочище Демьянов Лаз, где ныне открыт мемориальный комплекс.

7 августа 1941 года власть в городе перешла к немецкой администрации, и Станиславов на три года оказался под нацистской оккупацией. Этот период начался с массовых убийств еврейского населения. 12 октября 1941 года, во время так называемого "кровавого воскресенья", было расстреляно около 10–12 тысяч евреев. Для тех, кто выжил, создали Станиславовское гетто, которое было официально "закрыто" в феврале 1943 года из-за полного уничтожения еврейского населения. Общие потери населения в городе и области в результате нацистских злодеяний достигли, по данным НДК, более 128 тысяч человек.

Восстановление и борьба за независимость

27 июля 1944 года город был занят советскими войсками, и сразу началось восстановление разрушенного хозяйства, предприятий и железной дороги.

Однако и послевоенный период был полон напряженной борьбы: 31 октября 1945 года курени УПА под командованием Василия Андрусяка (псевдо "Ризун") с боем вошли в Станислав, захватив магазины и вывезя трофеи в Черный лес.

Также советская власть жестоко наказывала тех, кого считала причастным к повстанческому движению: в январе 1945 года крестьянина Петра Мимохода прилюдно повесили за то, что в его доме располагался штаб УПА.

В послевоенные годы город начал активно развиваться. С 1959 по 1971 год население выросло почти вдвое, с 66 до 110 тысяч жителей. В 1962 году город отметил свое 300-летие и был переименован в честь выдающегося писателя Ивана Франко.

С конца 1980-х Иванофранковцы активно приобщались к демократическим преобразованиям. Национальные сине-желтые флаги были подняты над городом уже в апреле 1990 года, что стало символом грядущих перемен. В 1991 году жители массово проголосовали за независимость Украины, подтвердив стремление к свободе.

В начале XXI века Ивано-Франковщина окончательно утвердила свой статус одного из самых украиноязычных регионов страны. Жители города стали активными участниками национальных протестов, в частности Оранжевой революции и Революции Достоинства. Франковчане одними из первых вышли на митинги в ноябре 2013 года в поддержку Евромайдана, демонстрируя свою гражданскую позицию и неизменную приверженность демократическим ценностям.

