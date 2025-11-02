Какой была Ялта в 70-х: атмосферные фото

Ялта – исторический город на южном побережье Крыма. От античных поселений греков до событий ХХ века, Ялта неоднократно становилась центром политических, культурных и исторических процессов.

Ее развитие от небольшого прибрежного поселка до известного курорта отражает сложную историю Крыма и его народов. В сети обнародовали уникальные архивные фото города.

Древний период

Археологические раскопки свидетельствуют о поселении еще с эпохи бронзы. Впоследствии здесь обитали тавры – одно из древнейших племен Крыма.

Уже в первых веках нашей эры на побережье возникло греческое поселение Ялита, которое со временем имело разные названия – Галита, Джалита, Каулита, Геалита, Эталита. Именно от греческого слова "Ялос" – "берег" – происходит современное название города.

Византийский период

В VI веке Ялита вошла в состав Византийской империи – одного из самых мощных государств того времени. Именно тогда здесь возвели первую церковь и крепость, остатки которой до сих пор сохранились возле водопада Учан-Су.

Генуэзцы и землетрясение 1471 года

После 1261 года контроль над регионом перешел к генуэзцам, которые активно развивали морскую торговлю. Однако расцвет длился недолго – в 1471 году мощное землетрясение разрушило город почти полностью.

Османская эпоха

В 1475 году Ялта попала под власть Османской империи.

А уже после захвата Крыма российскими войсками в 1778 году началась депортация местного христианского населения в Приазовье. Там они основали новое поселение с тем же названием – Ялта, вблизи современного Мариуполя.

Аннексия Крыма Российской империей

В 1783 году Ялта вместе со всем Крымом была аннексирована Российской империей. Поселок на тот момент почти обезлюдел: остались лишь рыбаки с семьями, небольшая церковь и пограничная стража.

В 1838 году Ялта получила статус города, а с 1860-х годов начала быстро развиваться как курорт. Здесь отдыхали и лечились выдающиеся представители украинской культуры: Леся Украинка, Михаил Коцюбинский, Александр Олесь, Николай Костомаров.

XX век

После Октябрьского переворота Ялта стала ареной красного террора: большевики казнили здесь около пяти тысяч человек.

В мае 1944 года советская власть депортировала из Ялты и окрестностей более 27 тысяч крымских татар, которых отправили в Среднюю Азию. На их место завезли переселенцев из российских областей.

В 1945 году в Ливадийском дворце состоялась Ялтинская конференция лидеров антигитлеровской коалиции – Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Здесь решалась судьба послевоенного мира, новое политическое устройство Европы.

В 1920–1980-х годах Ялта превратилась в главный санаторно-курортный центр СССР. Бывшие дворцы и дачи переоборудовали под здравницы, дома отдыха, детские лагеря.

В течение двух десятилетий после обретения Украиной независимости город оставался одним из самых популярных туристических направлений Черноморского побережья.

