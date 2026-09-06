Какой была первая высотка в Ужгороде: исторические фотографии

Сегодня многоэтажные здания являются привычной частью городского пейзажа, однако более века назад даже пять этажей могли производить совершенно иное впечатление. Именно таким сооружением в Ужгороде стал Василианский греко-католический мужской монастырь.

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Здание, которое называют первой ужгородской высоткой, расположено на современной улице Августина Волошина. В сети появились редкие архивные фотографии сооружения.

История строительства началась в 1911 году, когда Ужгород еще входил в состав Австро-Венгерской империи.

Проект пятиэтажного здания разработал архитектор Эрне Ковош. Для тогочасного Ужгорода такая высота была необычной, поэтому монастырское здание и вошло в историю города как его первая высотка.

Комплекс использовался не только как монастырь.

В нем также действовали:

гимназия;

общежитие;

церковь;

типография.

Особенно заметное место занимала типография, которая в то время обладала довольно значительными возможностями.

Таким образом, здание выполняло сразу несколько функций и было связано не только с религиозной, но и с образовательной жизнью города.

После установления советской власти назначение исторического сооружения изменилось. После установления советской власти функция комплекса кардинально изменилась. Здание передали Ужгородскому университету, и впоследствии здесь разместили физический и биологический факультеты.

Бывшую церковь Святого Василия Великого превратили в большой учебный зал физического факультета, а еестарые настенные росписи в советское время закрасили.

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