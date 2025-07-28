Какой была Одесса два столетия назад: старые фото

Историческая Одесса предстает совсем другой на фотографиях XIX-начала XX века. Благодаря редким фотографиям и литографиям можно проследить, каким был город более ста лет назад.

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В сети появилась подборка архивных изображений, позволяющих заглянуть в прошлое. Среди них – кадры городских сооружений, улиц, рынков и парков, многие из которых уже не существует.

На одной из фотографий зафиксировано здание Городской публичной библиотеки – сейчас это помещение Археологического музея.

Другое изображение демонстрирует больницу на Куяльницком лимане (известном тогда как Андреевский), где в те времена действовали оздоровительные программы, а на водах лимана совершали прогулки на лодках.

Также на фото можно увидеть парк на Хаджибейском лимане вблизи конечной остановки камышового трамвая. Раньше там функционировала большая грязелечебница, сейчас же остались лишь санаторий и камыши.

Среди жилых районов на фотографиях представлена Слободка-Романовка. В частности, улица Городская считалась одной из самых живописных. В этом районе также располагался храм Вознесения Господня, который не сохранился.

Отдельное место в подборке занимает ранняя литография с видом на памятник герцогу де Ришелье (Дюку), установленный в первой половине XIX века. Также можно увидеть фотографию Оперного театра в конце XIX века, который сохранил свой архитектурный облик по сей день.

Исторический интерес представляет и фото Толкучего рынка на Прохоровской площади – места активной торговли одеждой, обувью и металлическими изделиями.

Еще одно редкое изображение – памятник генерал-адъютанту Федору Радецкому, ранее стоявший на Первом городском кладбище. Сегодня на его месте расположены Преображенский парк и зоопарк. Само кладбище когда-то считалось архитектурным памятником с большим количеством склепов и монументов, уничтоженных в 1936–1937 годах.

Завершает подборку снимок места, где ныне обустроен Стамбульский парк.

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